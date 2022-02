미·러 정상회담 성사될 수 있을까… 러 "구체적 계획 없어"

[아시아경제 이춘희 기자] 우크라이나 위기 해결을 위한 방안으로 미·러 정상회담이 대두되는 가운데 이를 중재하고 있는 프랑스와 미국은 적극적 자세인데 비해 러시아는 소극적 태도를 보이고 있다.

21일(현지시간) 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 이날 기자들을 상대로 한 정례 브리핑에서 미·러 정상회담과 관련한 질문을 받고 "아직 이와 관련한 구체적 계획은 없다"고 말했다. 페스코프 대변인은 "세르게이 라브로프 우리 외무장관과 토니 블링컨 미국 국무장관 간 회담만 계획돼 있다"며 "24일 만날 예정"이라고 말했다.

반면 프랑스와 미국은 적극적 자세를 보이고 있다. 프랑스 대통령궁은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령에게 미·러 정상회담 개최를 제안했고 양국 모두 이를 수락했다고 밝힌 바 있다. 프랑스는 마크롱 대통령의 역할을 '(대화) 촉진자'로 부르며 "서서히 상황을 바꾸고 있고, 크렘린궁이 받아들이는 외교적 관점을 만들고 있다"고 강조했다.

미국 백악관 역시 정상회담에 대한 긍정적 반응을 보이고 있다. 백악관은 성명을 내고 "바이든 대통령은 러시아의 침공이 일어나지 않는다면 푸틴 대통령과 회담에 응하기로 했다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr