李 "월급 200만원에 70억 자산가?"… 尹 "전부터 자산 갖고 있었다"

[아시아경제 박준이 기자, 김영원 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자 김건희씨를 둘러싼 '주가조작 의혹'에 대해 "월급 200만원만 받았는데 어떻게 70억 자산가가 됐나"고 지적했다.

이 후보는 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’ 중 '주도권 토론' 순서에서 윤 후보에게 "2010년 5월 이후 주가 조작이 이뤄진 시점에는 부인의 주식거래가 없었다고 말했는데 그 후에 몇 차례 다른 말을 했다"며 "5월 이후에 추가 주식 거래가 있었는지 말하라"고 물었다.

이에 윤 후보는 "당연히 했다"며 "번 것도 있고 손해도 있어서 수익 정확히 얼만지 모른다"고 답했다.

이어 이 후보가 "주가 조작을 참여해 돈 번 게 사실이냐"라고 묻자 윤 후보는 "아니다. 이전부터 충분히 자산을 가지고 있었다"고 했다.

