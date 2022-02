"홍준표, 대구시장 출마?" 질문에… 洪 "중앙정치서 패하면 하방"

[아시아경제 나예은 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 오는 6월 지방선거에서 대구시장 출마 가능성을 시사했다.

홍 의원은 21일 자신이 개설한 청년 소통 플랫폼 '청년의꿈'에서 지지자가 "대구시장 소문도 있던데 갑자기 대구로 이사 가고 싶어진다"고 말하자 "중앙정치에서 패하면 하방(下放)하는 게 맞는 것 아닌가"라고 답했다. 대선 경선에서 패배했으니 지방선거를 노리겠다는 것으로 보인다.

다만 명확한 출마 선언은 대선 이후 이뤄질 것으로 예상된다. 홍 의원은 최근 "대구시장 나가시나"라는 지지자의 질문에 "3월9일 이후에 밝히겠다"고 답하며 출마 가능성 역시 부인하지 않았다.

홍 의원은 지난 15일 윤 후보의 대구 유세에서도 연단에 올라 'TK 신공항 활주로 확보', '첨단 산업 유치', '구미 공단 스마트화' 등 지역 공약을 대거 요청했다.

홍 의원이 오는 3월9일 이후 출마를 확정할 경우, 현재 대구시장 출마자로 이름이 오르내리는 권영진 현 대구시장과 김재원 최고위원 등과의 공천 경쟁이 예상된다.

한편 현역의원이 광역단체장에 나설 경우 선거 30일 이전인 5월2일까지 사퇴하면 된다. 만약 홍 의원이 4월30일 이전에 의원직을 사퇴할 경우 지역구(대구 수성을) 재보궐 선거는 지방선거와 동시에 진행된다.

