中 김치 종주국 주장에…대만 외교부가 올린 '김치 포스터' 화제

대만, 한국과 국제운전면허증 상호인정

대만 "양국은 큰 교역 파트너"

[아시아경제 허미담 기자] 최근 중국이 '한국 김치는 중국식 채소 절임인 파오차이(泡菜)의 일종'이라며 억지 주장을 펴는 가운데 대만 정부가 김치를 한국의 상징으로 표현한 포스터를 공개했다.

지난 18일 대만 외교부는 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 한국과 국제운전면허증 상호인정 양해각서(MOU)를 체결했다는 소식을 전했다. 이에 따라 상대국을 방문하기 전 자국에서 발급받은 국제운전면허증만 소지하고 있으면 운전할 수 있게 되는 등 절차가 간소해졌다.

대만 외교부는 배추김치가 그려진 포스터를 올리며 이 같은 소식을 전했다. 주황색 배경의 해당 포스터에는 영어로 '김치(KIMCHI)'라는 문구가 적혀 있었다. 이는 최근 중국이 김치의 원조가 '파오차이'라고 주장하는 것을 반박한 메시지로 보인다.

대만 외교부는 "최근 몇 년 동안 대만과 한국은 경제, 무역 및 관광 등 상호 교류에서 상당한 성장을 경험했다"며 "지난해 양국은 서로의 다섯 번째로 큰 교역 파트너였고, 코로나 이전까지 연간 상호 관광객 수가 245만 명을 넘어설 정도로 교류도 빈번해졌다"고 밝혔다.

앞서 일부 중국 언론과 유튜버들은 '김치 종주국은 중국'이라는 주장을 펼쳐 논란이 된 바 있다. 중국 최대 포털사이트인 바이두 백과사전에서도 '한국 김치는 중국에서 유래됐다'는 내용이 실려 있어 김치를 둘러싼 한중 누리꾼들 간의 논쟁이 벌어지기도 했다.

한편 김치와 파오차이는 재료와 제조법, 발효 방식 등에서 큰 차이를 보인다.

김치는 배추에 각종 채소를 곁들어 고추와 액젓을 넣어 제조한 뒤 저온으로 천천히 발효시킨다. 반면 파오차이는 배추나 무를 소금물에 절인 뒤, 고온에서 끓여 식힌 바이주, 산초, 팔각, 매운 고추, 생강, 설탕 등의 혼합물을 부어 절여뒀다가 2~3일 후 먹는다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr