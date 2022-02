폴리니크, 두피케어 솔루션 세트 ‘쇼트배송’ 이벤트 진행

아이엘사이언스의 두피·모발 케어 전문 브랜드 폴리니크(FOLLINIC)가 두피케어 솔루션 세트 ‘쇼트배송’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 28일까지 폴리니크 온라인 자사몰에서 진행된다. 대표 제품인 ‘미세전류 LED 두피케어기’와 ‘프리미엄 스칼프 토닉(100ml)’으로 구성된 두피케어 솔루션 세트를 20% 할인가에 판매하고, 무료배송 혜택을 제공한다.

특히 평일 오후 4시 이전 주문 건은 당일에 제품을 받아보는 ‘쇼트배송’ 서비스를 이용할 수 있다. 단 쇼트배송은 서울 전 지역 및 경기 일부 지역에 한해 운영된다. 이외에도 모든 구매 고객에게 ‘프리미엄 스칼프 샴푸(500ml)’를 사은품으로 증정한다.

폴리니크 ‘미세전류 LED 두피케어기’는 특허 받은 미세전류 기술과 3파장 실리콘렌즈 LED의 이중 효과를 적용한 두피 전용 홈케어 디바이스다. 1일 1회 토탈케어 모드로 20분간 사용 시 두피의 혈행과 세포 활동을 촉진해 두피 컨디션이 최적화 되도록 돕는다. 약 400g의 초경량 무게로 착용감이 뛰어나며, 무선형 제품이라 사용 중에도 이동 및 일상 활동이 가능하다.

‘프리미엄 스칼프 샴푸’와 ‘프리미엄 스칼프 토닉’은 식약처로부터 인증 받은 탈모 증상 완화 기능성 화장품이다. 천연 미네랄이 풍부한 해조류 유래 복합물인 ‘내츄럴 마린 콤플렉스(Natural Marine Complex)’가 함유돼 두피와 모발을 촉촉하고 부드럽게 관리해준다. 두피케어기와 함께 사용 시 두피 및 모발 케어 효과를 극대화 할 수 있다.

아이엘사이언스 관계자는 “처음 두피케어를 시작하는 고객들을 위해 디바이스부터 토닉, 샴푸까지 특별한 구성과 혜택의 이벤트를 진행하게 됐다”며 “제품을 빠르고 안전하게 받아볼 수 있는 당일배송 서비스도 마련했으니, 평소 두피 고민이 있다면 이번 기회를 놓치지 않으시길 바란다”고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr