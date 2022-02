DBS홀딩스-녹색건축인증연구소, 친환경건축인증을 위한 MOU 체결

㈜DBS홀딩스는 손동현 대표이사(DBS홀딩스)와 김선화 소장(녹색건축인증연구소)이 참석한 가운데, ‘친환경 건축 인증’을 위한 업무협약(MOU)을 지난 17일 체결했다고 전했다.

㈜녹색건축인증연구소는 지속가능한 저탄소 녹색건축인증 및 컨설팅을 제공하는 녹색건축인증 기술 연구소이며 녹색건축물 인증(G-SEED), 건물에너지관리시스템(BEMS), 에너지 절약형 친환경주택, 건축물에너지효율등급 인증 서비스 등을 제공한다.

이번 협약식을 통해 ㈜DBS홀딩스가 추진하는 부동산시행사업에 대하여 ㈜녹색건축인증연구소는 친환경 및 에너지 효율 기반의 건축인증사업 도입될 수 있도록 적극적으로 협조할 예정이다.

㈜녹색건축인증연구소 이송호 대표는 “많은 클라이언트와 협업해 진행했던 친환경 건축 인증 및 컨설팅 경험과 노하우를 바탕으로 DBS홀딩스가 진행하는 사업에 맞춤 서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로 지속적인 업무협력을 통해 양측 모두 상생하며 발전하기를 바란다”고 전했다.

㈜DBS홀딩스 고대균 의장은 “이번 업무협약을 통해 DBS홀딩스가 추구하는 친환경 건축을 신속하고 신뢰할 수 있는 녹색건축인증연구소와 함께하게 되어 기쁘다”며 “개발 진행 중인 중랑역 앞 동부시장오거리 일대 3필지 도시형생활주택에도 지속가능한 친환경 건축 인증서비스가 도입될 것이며 고객들이 만족할 수 있는 건물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

