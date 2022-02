알앤디아시아, 인제대학교와 교육 서비스 메타버스 공동 개발 MOU 체결

차세대 교육 플랫폼 기업 알앤디아시아 (대표이사 변원섭)는 인제대학교와 최근 교육용 메타버스 플랫폼 구축 및 기획 콘텐츠 협업을 위한 MOU를 체결했다고 22일 밝혔다.

지난 2019년 설립된 알앤디아시아는 창의적 미래교육 서비스를 기반해 교육 혁신을 주도하는 글로벌 에듀텍 기업이다. 현재 알앤디아시아의 주요 사업은 메타버스 플랫폼 교육 서비스, 메타버스 SI 사업, 글로벌 테스트 사업, 글로벌 디지털교과서 사업 등을 진행하고 있다.

알앤디아시아는 Metaverse과 AI와 빅데이터를 결합한 교육용 메타버스 플랫폼을 곧 출시할 예정이다. 알앤디아시아와 인제대학교는 메타버스 플랫폼 구축을 위해 새로운 콘텐츠를 지속적으로 발굴하여 플랫폼에 맞는 다양한 콘텐츠 기획에 함께 협업한다.

아울러, 21세기 대학 교육에서 메타버스 교육 모델에 대한 공동 연구 및 기획, 글로벌 메타버스 ‘메타스퀘어 (Metasquare)'에서의 대학 홍보관 건립 등을 계획하고 있다.

또한, 메타버스 내 온라인 평가인 ‘토스트 (TOEST)’ 공동 사업도 함께 진행할 예정이다. 이번 계약으로 알앤디아시아와 인제대학교는 차세대 교육 플랫폼 생태계 개발을 위해 양측이 보유한 컨텐츠와 기술 노하우를 상호 공유하여 최상의 결과물을 낼 예정이다.

금번 협업을 통해 국내외 교육 컨텐츠 거래를 활성화하고, 전 세계의 학생들에게 차별화된 테스트 서비스를 체험할 수 있는 신개념의 교육 플랫폼을 제공해 줄 것으로 주목받고 있다.

알앤디아시아의 변원섭 대표는 “인제대학교와의 MOU 체결을 통해 교육용 메타버스 플랫폼들을 단순 전통적인 학교 교육 서비스에 머무르게 하지 않고, 가상의료 서비스, 의료 교육, 현장형 실무 교육 등 미래 메타버스 교육의 기준이 되는 미래를 꿈꾸며 혁신할 것이다”고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr