박보검, 두 달 일찍 사회로 "미복귀 전역…조용히 휴식"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 박보검이 조기 전역했다.

소속사 블러썸엔터테인먼트 관계자는 21일 아시아경제에 "박보검이 현재 휴가를 나왔으며, 전역 전 휴가 등을 소진해 부대 복귀 없이 전역일에 맞춰 제대한다"며 "아직 군인 신분으로 전역 전까지 조용히 휴식을 취하며 지낼 예정"이라고 밝혔다.

전군은 코로나19 확산 예방을 위해 전역 전 휴가 사용 시 부대에 복귀하지 않고 전역하도록 하고 있다. 따라서 박보검은 약 두 달간 휴가를 보낸 후 4월 30일 전역한다.

2020년 해군 군악·의장대대 문화홍보병 건반 파트에 지원해 합격한 박보검은 그해 8월 해군병 669기로 입대했다. 이후 창끝부대 안보콘서트, 대한민국 해군 호국음악회, 서해수호의 날 기념식 등 해군 주요 행사 진행자로 나섰다.

지난해 12월에는 국가기술자격검정 이용기능사(이발사) 실기시험에 합격했으며, 이달 10일에는 경남 창원 해군교육사령부에서 680기 훈련병들을 대상으로 '모범 리더 병사 군 복무 성공사례 교육'을 담당하는 일일 교관으로 나서 관심을 모은 바 있다.

한편 박보검은 2011년 영화 '블라인드'로 데뷔해 드라마 '내일도 칸타빌레', '너를 기억해', '응답하라 1988', '구르미 그린 달빛', '남자친구', '청춘기록', 영화 '서복' 등에 출연하며 큰 인기를 얻었다.

