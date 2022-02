Nreal Air, TUV 라인란드 인증 통과 ‘AR 글래스’ 글로벌 판매 시작

증강현실(AR) 기술 기업 엔리얼(Nreal)은 새로운 AR 글래스 제품인 엔리얼 에어(Nreal Air)의 세계 최초 판매 개시를 발표했다. Nreal Air는 세계 최초로 ‘블루라이트 차단과 플리커프리’ TUV 라인란드 인증을 통과한 AR 글라스다.

최근 ‘메타버스’ 열풍과 함께 VR/AR 시장도 빠르게 성장하였다. 이번 출시된 엔리얼 에어는 전통적인 AR 글라스에 대한 인식을 넘어, 인체 공학적인 디자인으로 사용자에게 편안함을 줄 뿐만 아니라, 일반 선글라스와 구분하기 힘든 시크한 디자인으로 일상생활 또는 기업용으로 사용하기에도 부담을 주지 않는다. 이번 엔리얼 에어 출시와 함께 새로운 액세서리 제품인 엔리얼 스트리밍 박스(Nreal Streaming Box)도 최초로 공개되었다, 이 제품을 통해 엔리얼 글래스과 각종 스마트 기계의 호환성을 높였다.

엔리얼 에어는 3DoF 추적 시스템을 사용하며, 고화질 마이크로 OLED 스크린, 단안 해상도 1080P, 46도 시야각, 49ppd(pixels per degree)를 적용해 일반 VR 안경보다 두 배 선명한 해상도를 자랑한다. 콘텐츠 시청에 적합한 거리(약 6미터)에서 최대 201인치 IMAX 급 스크린으로 섬세하고 선명한 화면 질감을 연출할 수 있다.

TUV 라인란드는 전 세계적으로 우수한 기술 서비스 업체로 인정을 받고 있으며, 소비자에게 안전하고 우수한 제품 추천 가이드를 제공하고 있다. 이번 출시된 엔리얼 에어 AR 글래스는 사용자 경험과 시력 건강에 중점으로 세계 최초의 눈 보호 인증을 획득했으며, 이는 엔리얼은 제품 품질, 안전 및 시각 건강 보호 측면에서 세계 최고 수준에 도달했음을 의미하다.

