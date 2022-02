아이데뉴, ‘두두소파’ 올 봄 첫 상품으로 출시

디자인가구 브랜드 아이데뉴가 봄처럼 포근한 실루엣이 인상적인 ‘두두소파(Doux-Doux)’를 올 봄 첫 상품으로 내놨다. 군더더기 없이 단정한 디자인이 산뜻한 봄을 연상시킨다.

코지한 이미지의 두두소파는 모듈형 패브릭 소파다. 패브릭 소재가 주는 따뜻함에 더해 화사한 라떼베이지 컬러와 차분한 마일드그레이 컬러를 사용해 안락한 느낌을 준다. 모서리마다 둥글둥글한 라운드 형태로 마감해 편안함을 극대화시켰다.

모던하지만 차갑지 않고 폭신하지만 둔해 보이지 않는 디자인의 비결은 단순하고 간결한 라인감을 잡아주면서도 내장재를 아낌 없이 사용한 데 있다. 도톰한 형태감이 착석감은 물론 공간까지 편안해 보이는 시각적 효과를 만든다.

라인업은 3인 기본형과 메리디안형, 4인 모듈형으로 나뉘고 스툴과 쿠션을 선택할 수 있다. 기본형은 두두소파의 라운드 디자인 포인트가 가장 잘 표현되는 구성이다. 절개선 없는 통방석 시트라 더 많은 내장재가 들어가고 외관도 심플한 이미지를 극대화한다. 공간과 취향에 따라 3인과 4인 가운데 선택할 수 있다.

메리디안형은 한쪽 팔걸이를 없애고 좌방석 시트를 넓게 한 형태로 공간을 넓어 보이게 하는 효과가 있다. 답답한 느낌이 없어 작은 공간에서 사용하기에도 좋다. 배치 구조에 따라 좌형과 우형을 선택할 수 있다.

소재로는 유럽 친환경 인증인 OEKO-TEX-STANDARD 100을 획득한 폴란드산 davis 스마트 발수 패브릭이 쓰였다. 안전하면서도 관리가 쉬운 특성이 있다. 내마모성 수치도 최상급인 10만 이상으로 일반 패브릭의 약 5배에 달해 부드러우면서도 내구성이 강하다.

아이데뉴 제품 담당자는 “매년 봄이면 새로운 계절에 맞는 가구와 인테리어 변화 수요가 늘어난다”며 “두두소파는 올 봄에 가장 어울리는 디자인과 컬러를 제안하는 제품이다. 요즘 소비자들이 찾는 트렌드에도 잘 맞는 제품이라 높은 실적이 예상된다”고 소개했다.

