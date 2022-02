미래에셋證, 해외주식 레버리지 투자 가능…종목별증거금 제도 도입

[아시아경제 지연진 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,910 전일대비 20 등락률 -0.22% 거래량 322,966 전일가 8,930 2022.02.21 11:03 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋PAY, 이디야커피 결제하고 룰렛 이벤트…애플 풀 패키지 경품 미래에셋證, 오늘부터 을지로 일대서 '힙지로 ESG' 이벤트'대우맨' 홍성국 의원이 3년 전 예측한 미·중 패권경쟁 close 은 해외주식 종목별증거금 제도(해외주식 미수거래)를 도입한다고 21일 밝혔다.

해외주식의 경우 그동안 거래할 때 일괄적으로 100% 증거금률이 적용됐지만, 이제는 투자자의 선택에 따라 국내주식처럼 종목별로 차등된 증거금을 부여하는 ‘종목별증거금제’를 선택할 수 있어 레버리지 매매가 가능하게 됐다.

예를 들어 기존에는 미국주식 100만원 어치 매수할 때 증거금으로 100만 원이 필요했다면 종목별증거금 선택 계좌의 경우 종목에 따라 20%, 30%, 40%, 50% 증거금률이 적용되기 때문에 최소 20만 원으로도 100만원어치의 매수 주문이 가능하다. 증거금 20% 종목의 경우 최대 5배의 레버리지 주문이 가능하다는 것이다.

미래에셋증권의 해외주식 종목별증거금 서비스는 투자자의 자산 효율화에 초점을 맞추었다. 현금뿐만 아니라 국내 주식이나 해외 주식만 있어도 주문이 가능하다. 해외 주식도 기존의 통합증거금과 연동되기 때문에 온라인 거래가 가능한 모든 통합증거금 국가의 현금이나 주식 자산을 이용해 주문을 할 수 있다. 종목별증거금이 적용되는 종목은 업계 최대인 약 1500여개이며 재무건전성에 따라 증거금률이 부여된다.

장지현 미래에셋증권 디지털Biz본부장은 "이번 종목별증거금제 도입으로 인해 이제는 투자자의 재량으로 언제든지 원하는 종목에 선택과 집중을 할 수 있다"며 "보유자산 또한 유연하고 효율적으로 활용할 수 있게 되어 투자자들에게 더 많은 기회가 제공될 것"이라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr