접근성 우수한 김포 골드라인 풍무역 초역세권 입지 ‘풍무역 파크 트루엘 근린생활시설’ 2월 21일 계약

- 총 215실 규모 ‘풍무역 파크 트루엘’에 조성되는 근린생활시설

- 풍부한 유동인구, 접근성 우수한 김포 골드라인 풍무역 초역세권 입지

초역세권 근린생활시설이 투자자들로부터 관심을 받고 있다.

지하철역 인근에는 자연스럽게 각종 인프라가 발달하고 인파가 몰리게 되는데 이는 임차인을 확보하기 유리하고 안정적인 투자 수익률과도 직결되기 때문이다. 특히, 초역세권에 조성되는 근린생활시설은 입지가 한정되어 있는 만큼 투자자들의 관심이 더욱 높다는 평가다.

이달에는 김포 골드라인 풍무역 초역세권 입지에 근린생활시설이 분양해 수요자 관심이 집중된다. 김포도시관리공사는 경기도 김포시 풍무2지구 일원에 조성되는 ‘풍무역 파크 트루엘 근린생활시설’의 계약을 21일(월) 진행한다.

‘풍무역 파크 트루엘 근린생활시설’은 지하 4층~지상 10층, 총 215실 규모의 오피스텔 ‘풍무역 파크 트루엘’ 내에 들어서는 근린생활시설로 총 24실 규모다. 근린생활시설은 유동인구가 풍부하고 접근성이 뛰어난 김포 골드라인 풍무역 초역세권 입지에 조성돼 투자자들의 관심이 이어질 것으로 예상된다.

‘풍무역 파크 트루엘 근린생활시설’은 입지적 장점이 돋보인다. 가시성과 집객력이 뛰어난 사거리 코너입지에 자리하고 있으며 근린생활시설 3면이 도로와 둘러쌓인 접도형 스트리트 상가로 조성된다. 도로와 접해있어 차량 진입이 수월한 데다 지상 1층 점포 배치한다.

근린생활시설 시설은 풍부한 배후수요도 갖췄다. 총 215실 규모의 오피스텔 입주민 및 지상 2층 업무시설에 입주 예정인 김포도시관리공사 고정수요는 물론 약 5,000가구가 넘는 대단지 아파트와 바로 맞닿아 있어 이곳에 거주 중인 입주민 수요도 대거 유입될 것으로 기대된다.

‘풍무역 파크 트루엘 근린생활시설’ 인근에 각종 대규모 개발사업도 예정돼 있다. 근린생활시설 바로 앞 풍무역 인근에는 풍무역세권 도시개발사업(‘26년 준공 예정)과 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업(‘24년 준공 예정)이 추진 중이다.

또한, 풍무역세권 도시개발사업지구에 대학병원 및 보건대학원과 4차산업 연구중심의 공학, 경영대학원 등 ‘인하대 김포메디컬캠퍼스’도 조성될 예정이다. 각종 개발사업으로 산업과 의료, 주거시설이 확충됨에 따라 근로자와 주거 수요 등 근린생활시설 배후수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

근린생활시설 청약은 지난 2월 19일(토) ‘풍무역 파크 트루엘’ 분양홍보관에서 진행됐으며 금일 계약이 진행된다.

