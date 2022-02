고소영 "필리핀 사람 같다" 무례한 외모 지적 댓글에 "한국 토종"

[아시아경제 권서영 기자] 배우 고소영이 외모 지적에도 의연한 태도를 보였다.

19일 고소영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '#페이크퍼, #스펜서, #다이애나비'라는 해시태그와 함께 자신의 모습이 담긴 사진을 게시했다. 사진 속 고소영은 보라색 니트와 청바지 위에 브라운 컬러의 코트를 착용한 캐주얼한 패션을 선보였다.

그러나 고소영의 게시글에 한 누리꾼은 "필리핀 사람 같다"는 등 차별적인 내용이 담긴 댓글을 달아 외모를 지적했다. 무례한 댓글에 고소영은 "한국 토종이다"라는 답글을 통해 동요 없이 차분하게 대응했다.

다수의 누리꾼은 "실례되는 댓글, 보는 팬은 화나는데 언니는 의연하다", "아무거나 걸쳐도 다 예쁘다", "환경과 동물들을 위해 페이크퍼에 대한 인식도 확산해야 할 것 같다" 등의 반응을 보였다. 한편 고소영은 배우 장동건과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

