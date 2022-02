총상금 2800만원…부동산서비스산업 창업경진대회

국토교통부는 부동산서비스산업 분야의 유망 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하기 위해 '2022년 부동산서비스산업 창업경진대회'를 연다고 20일 밝혔다.

공모주제는 프롭테크 등 부동산 산업과 관련된 모든 분야로, 제한이 없다. 프롭테크는 부동산(property)과 기술(technology)을 결합한 용어로, 모바일·빅데이터 등의 기술을 접목한 부동산 서비스를 의미한다.

국토부가 주최하고 한국부동산원이 주관하여 개최하는 대회로, 2018년 첫 합동 개최 이후 올해로 다섯 번째를 맞이하게 됐다. 이번 대회는 최근 부동산 분야 미래 산업을 육성하기 위한 국토부의 정책 기조에 따라 다양한 후속지원을 제공할 예정이다.

먼저, 입상팀을 대상으로 부여하는 범 부처 창업경진대회 참가 자격을 기존 2개팀에서 7개팀으로 확대해 대규모 대회 참여 기회와 함께 이를 통한 정부 지원 사업 연계 및 투자 유치 기회를 제공하는 등 후속지원을 강화할 계획이다.

두 번째로 시상규모를 기존의 상장 6점, 총 상금 1800만원에서 상장 7점, 총 상금 2800만원으로 늘리고, 시상 분야를 창업기업과 예비창업팀으로 구분하는 등 입상 기회를 확대했다.

세 번째로 지난해 한국부동산원 서울강남사옥에 마련한 '프롭테크빌리지'에 입주기회를 제공하여 사무공간을 무상으로 지원한다.

이 밖에도 창업캠프 참가팀을 2021년 15개에서 2022년 16개로 확대하여 창업 관련 교육 및 멘토링 기회를 보다 많은 참가자에 제공한다.

대회 참가접수는 예비창업자 또는 7년 이내 창업기업을 대상으로 2월 23일부터 5월 1일까지 전자우편을 통해 진행되며, 서류심사 및 창업캠프를 거쳐 7월 말 최종 수상팀을 결정하고, 이후 범부처 창업경진대회를 진행할 계획이다.

국토교통부 유삼술 부동산산업과장은 "부동산신산업 분야의 창의적인 아이디어를 가진 창업인들의 많은 참여를 기대한다"면서 "부동산서비스산업이 고부가가치를 창출할 수 있는 미래산업으로 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

