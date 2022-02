코로나 3년…달라진 재택 치료 체계, 창녕군은 이렇게 합니다!

한성병원·창녕서울병원, 의료상담센터 지정



진료 상담 전용 휴대전화·건강관리키트 지급

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창녕군이 코로나19 오미크론 변이바이러스 확산에 대응하고자 방역·재택 치료 체계를 개편한다.

지난 10일 정부의 재택 치료 관리체계가 개편되며 코로나19 감염 환자는 집중관리군과 일반관리군으로 나뉘었다.

집중관리군은 60세 이상, 50대 고위험·기저질환자, 먹는 치료제 처방을 받은 자, 면역저하자 등이 포함되며 일반관리군은 감염이 됐으나 증상이 없는 확진자와 경증환자를 포함한다.

창녕군은 재택 치료 체계 개편에 대응하고자 4개 반 37명의 재택 치료 추진단을 개편해 운영하고 있다.

군 내 재택 치료 환자는 지난해 12월 이후 누적 900명 중 18일 0시 기준 총 339명으로 집계됐으며 집중관리군 82명, 일반관리군 257명이라고 밝혔다.

군은 재택 치료 관리 의료기관인 한성병원과 창녕서울병원을 의료상담센터로 지정해 환자 상태 관찰과 의료상담을 지원한다.

재택치료자와 공동 격리자 생활, 격리해제일 안내 등 생활민원은 행정지원센터인 창녕군 보건소와 안전치수과에서 맡는다.

집중관리군은 하루 2회 유선으로 건강을 확인하고 자가격리 형태로 스스로 관리하는 일반관리군은 재택 치료 중 진료나 상담이 필요하면 비대면 진료가 가능한 14개 동네 병·의원(주간)과 재택치료관리 의료기관(야간·응급)에서 진찰 또는 약 처방을 받을 수 있다.

따로 건강을 확인하는 모니터링을 받지 않는다고 해도 확진자는 대면 진료를 위해 외래진료센터를 찾아가는 것 외에 모든 외출이 제한된다.

제한을 어기고 외출했다가 적발된 사람은 감염병예방법에 따라 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형에 처한다.

군은 재택환자의 원활한 상담을 위해, 진료 상담 전용 휴대전화를 공급해 환자 관리에 집중할 방침이다.

해열제, 체온계 등 건강관리 꾸러미는 60세 이상, 50세 이상 고위험·기저질환자, 먹는 치료제 처방 환자 등 집중관리군에게만 지급되고 12세 미만 소아용 꾸러미는 필요할 경우 부모가 보건소에 요청하면 받을 수 있다.

한정우 군수는 “오미크론 확진자 특성에 맞는 방역과 재택치료 관리체계 개편이 빨리 정착되길 바란다”며 “재택치료자가 적기에 의료 및 생활 서비스를 받을 수 있도록 촘촘히 관리할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr