살인미수 혐의로 붙잡아 조사 중

[아시아경제 나예은 기자] 전 여자친구와 술을 마시던 중 현재 만나고 있는 여자친구를 불러 싸움의 원인을 제공하고 현 여자친구를 흉기로 찌른 40대 남성이 붙잡혔다.

18일 강원 정선경찰서는 A씨(49)를 살인미수 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 17일 오후 3시쯤 정선군 신동읍 자택에서 여자친구 B씨(49)를 흉기로 한 차례 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.

A씨는 전 여자친구 C씨와 둘이 술을 마시던 중 B씨를 불렀고, B씨가 두 사람의 관계를 의심하며 C씨와 싸움이 나자 격분해 B씨를 찔렀다.

B씨는 병원에서 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 사건 경위를 조사하고 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr