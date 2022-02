노원구, 2022 따뜻한 겨울나기 성금 목표액 112% 달성

14일까지 3개월간 모금 활동 당초 목표액 28억보다 많은 31억4000만원 모금...개인, 기업, 어르신, 장애연금 수급자 등 각계각층 구민들 한마음으로 참여

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 2022년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금 사업으로 당초 목표액의 112%인 총 31억4000만원을 모금했다.

구는 지난해 11월 사랑의 온도탑 제막 행사를 갖고 이달 14일까지 3개월간 모금 운동을 전개했다. 그 결과 목표했던 28억 원보다 많은 31억4065만 원(성금 10억 8623만 원, 성품 20억3348만 원)을 모아 역대 최고액으로 모금을 마감했다.

올해는 총 1799건 기부가 접수됐다. 기부자들은 각계각층의 주민, 단체, 기업 등으로 각자 처한 상황은 저마다 달랐지만 이웃을 돕기 위해 한마음 한뜻으로 성금과 성품을 보내왔다.

특히 코로나19로 경영상의 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 지역을 위해 기부에 나선 기업과 소상공인의 참여가 두드러졌으며 지역과 이웃을 위해 행동하는 자원봉사자들과 종교단체들 기부가 올해도 이어졌다.

가슴이 따뜻해지는 개인 기부 소식도 곳곳에서 전해졌다. 상계1동에 거주하는 70대 어르신 A씨는 한산한 점심시간 구청 복지정책과를 방문해 어려운 이웃을 위해 써달라는 말만 남기고 200만원을 기탁했다.

지난 1월에는 월계2동에 거주하는 수급자 B씨가 어려운 형편에도 불구하고 자신의 장애연금 중 일부를 저축해 마련한 1000만원을 기부하는 등 많은 구민들이 연령과 형편에 관계없이 온정의 손길을 보태 모금 운동의 의미를 다시 한번 되새기게 했다.

기부받은 성금과 성품은 갑작스러운 실직이나 경제적 곤란으로 주거 및 생계가 불안한 저소득 가정, 질병이 있으나 제대로 치료를 받지 못하고 있는 이웃, 학비가 필요한 저소득 청소년 등 기준중위소득 120% 이하 저소득층 주민에게 지원된다.

구는 앞으로도 나눔의 정신과 기부문화가 지역 내에 정착될 수 있도록 모금에 참여한 모든 기부자에게 감사의 뜻을 담은 서한문을 전달, 성과보고회를 개최할 계획이다.

한편, 구는 2012년 모금 운동에 참여한 이래 매년 꾸준히 모금액을 증액했으며 2019년부터 3년 연속 모금사업 우수 자치구로 선정될 정도로 적극 참여해왔다.

2021년 따뜻한 겨울나기 사업으로는 27억2000만원을 모았으며 18억5000만원에 해당하는 성품은 복지시설, 취약가구 등 도움이 필요한 곳에 즉시 배부했다. 성금 8억7000만원은 현재까지 총 769가구에 생계, 의료, 주거, 교육, 긴급구호비로 사용되고 있다.

오승록 노원구청장은 “코로나19로 위축된 경제 상황 속에서도 지역과 이웃을 위해 모금에 참여해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “기부자들의 뜻과 따뜻한 마음을 고스란히 이어받아 꼭 필요한 곳에 성금이 사용될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr