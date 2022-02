윤석열 "대형쇼핑몰 생겨야 자영업 더 잘 돼…與, 왜 유치 막았나"

'광주 대형쇼핑몰' 유치 공약 두고 여야 공방

尹 "독점정치가 광주 지역민들에게 뭐 했나"

"몰염치한 공약", "쇼핑몰 반대 안 했다" 與 반박

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 이른바 '광주 복합쇼핑몰' 발언을 두고 여야 공방이 치열해지고 있다. 윤 후보가 유세 중 광주에 복합쇼핑몰을 유치하겠다며 공약한 것을 두고 더불어민주당이 '소상공인 피눈물 흘리게 하는 공약'이라고 비판을 쏟아내자, 윤 후보는 "대형 쇼핑몰이 생겨야 자영업이 더 잘 된다"라며 응수하고 나선 것이다.

윤 후보는 18일 대구 달성군 대실역 앞에서 유세에 나서면서 광주 복합쇼핑몰 유치 공약에 대해 언급했다. 그는 "왜 민주당이 (쇼핑몰 유치) 막았나. 자신들의 정치 거점 도시의 투쟁 동력이 약화된다고 보는 것 같다"라며 "자영업자 핑계를 대면서 대형쇼핑몰이 들어오면 골목상권이 망한다고 반대한다. 지금도 반대하나 보다"라고 비판을 쏟아냈다.

이어 "대형쇼핑몰이 들어오면 젊은 사람이 모이고, 그럼 자영업도 잘 된다"라며 "대전과 대구, 부산에는 자영업자 다 죽으라고 쇼핑몰을 유치했나. 사람이 모여야 영업이 된다. 광주는 왜 막은 건가, 일부러 막았나"라고 꼬집었다.

쇼핑몰 유치 논란은 지난 16일 윤 후보의 광주 유세 당시 불거졌다. 당시 윤 후보는 광주 송정매일시장에서 열린 집중유세에 참석한 자리에서 "대전, 대구, 부산 어디를 가도 복합쇼핑몰이 있는데 광주에만 없다"며 "지금까지 복합쇼핑몰 유치를 민주당에서 반대해 왔다. 광주 시민들이 간절히 바라고 있는 복합쇼핑몰을 유치할 것"이라고 주장했다.

민주당이 광주를 비롯한 호남 지방을 홀대하고 있다며 비판을 쏟아내기도 했다. 그는 "민주당은 입만 열면 광주 전남을 발전시킨다고 한다. 광주 국내총생산(GDP)이 전국 몇 위인가. 꼴등이다"라며 "수십년에 걸친 지역 독점정치가 지역민들에게 한 게 뭐가 있냐"라고 꼬집었다.

이에 대해 민주당은 즉각 반발하고 나섰다.

민주당 광주광역시당위원장인 송갑석 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "윤 후보가 지역주의를 깨고 광주 발전을 이루겠다며 발표한 공약은 대기업 복합쇼핑몰 유치였고, 그 공약을 발표한 장소는 광주의 전통시장인 송정매일시장"이라며 "전통시장 상인들 앞에서 대기업 복합쇼핑몰 유치를 말하는 몰염치"라고 질타했다.

이어 "코로나19로 시장 상인들이 2년 넘게 상상할 수조차 없는 고통을 겪어 왔는데, 전통시장에 가서 대기업 복합쇼핑몰을 유치하겠다는 자는 도대체 누구를 위한 대선 후보인가"라고 꼬집었다.

그는 "광주 인구 144만 중에서 60만명이 자영업자와 중소 상공업에 관련돼 있고, 광주의 소상공인 비율은 전국에서 가장 높다"라며 "소상공인과 자영업자가 광주의 지역경제를 떠받치고 있는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이런 상황에서 대선 후보로 민생 회복을 위한 구체적 대안을 제시하지는 못할망정, 지역내총생산(GRDP) 꼴등을 운운하며 이간질에 몰두하는 것에 강한 유감"이라고 규탄했다.

'민주당이 광주 복합쇼핑몰 유치를 반대했다'는 주장은 사실이 아니라는 반박도 나왔다. 이낙연 민주당 총괄선대위원장은 18일 광주 유세에서 "쇼핑몰, 민주당이 반대했다고요?"라고 반문한 뒤 "이용섭 광주시장이 '시민 의견 모아 잘 추진하고 있으니 민생 해결에나 앞장서달라. 광주 걱정은 광주에 맡겨달라'고 했다"라고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr