[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 18일 오후 2시 한국 프레스센터에서 개최된 ‘제1회 지방자치단체 ESG 코리아 어워즈 & 경제포럼’에 참석, 종합대상을 수상했다.

양천구는 이날 ESG행복경제연구소, 서울대 환경대학원 등이 주최한 시상식에서 종합대상을 수상했다.

구는 지난해 ESG행복경제연구소가 주관한 ‘기초자치단체 ESG 평가’에서 서울시 25개 자치구 중 종합평가 1위를 달성한 바 있다.

종합등급 및 환경부문 모두 1위에 오른 양천구는 환경부문 지표인 ▲생활에너지절약 ▲주민 1인당 생활폐기물 배출량 ▲지역녹지 만족도 등에서 가장 높은 점수를 받았다.

