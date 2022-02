[아시아경제 이민지 기자] 18일 오후 7시 34분께 전남 여수시 오림동 야산에서 불이 났다. 산림청과 소방당국은 70여명을 동원해 진화 중이다.

불은 공동묘지 인근에서 시작된 것으로 알려졌으며 방재 당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.

