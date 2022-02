오후 9시까지 전국서 9만6851명 확진…10만명 넘을 듯

[아시아경제 이민지 기자]18일 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자가 9만6000명 넘게 나왔다.

서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 9만6851명으로 집계됐다. 종전 동시간대 최다치인 전날의 10만870명과 비교하면 4019명 적다.

다만 일주일전인 지난 11일 동시간대 집계치(5만2288명)와 비교하면 1.9배 수준이다. 2주 전인 지난 4일 집계치(2만6273명)대비 3.7배에 달한다. 집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 19일 발표될 신규 확진자는 이보다 더 늘어난 10만명을 넘을 것으로 전망된다.

이날 신규 확진자는 수도권에서 5만9866명(61.8%), 비수도권에서 3만6985명(38.2%) 발생했다. 시도별로는 경기 3만322명, 서울 2만2314명, 인천 7230명, 부산 5238명, 경남 3920명, 대구 3878명, 경북 3141명, 대전 3023명, 충남 2966명, 광주 2620명, 전북 2492명, 충북 2394명, 전남 1901명, 울산 1832명, 강원 1801명, 제주 1100명, 세종 679명 등이다.

오미크론 변이가 국내 우세종이 되면서 신규 확진자 규모는 계속 증가하고 있다. 지난 12일부터 1주간 일일 신규 확진자 수는 5만4938명→5만6430명→5만4615명→5만7169명→9만441명→9만3134명→10만9831명으로 하루 평균 약 7만3794명이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr