경남경영자총협회, 이상연 경한코리아 대표이사 신임회장 추대

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남경영자총협회가 지난 16일 제132회 이사회를 열고 제16대 회장으로 이상연 경한코리아 대표이사를 추대했다.

협회는 오는 23일 임기를 마치는 센트랄 강태룡 회장을 명예회장으로 하고 이상연 회장이 강 회장의 뒤를 잇는 것을 만장일치로 결정했다고 밝혔다.

이상연 회장은 경상북도 예천군 출신으로 중소기업융합중앙회 6, 7대 회장을 역임했다.

경남지역발전협의회 이사장과 글로벌 선도기업협회 경남지회장, 경남오페라단 후원회 회장을 맡고 있다.

2014년 금탑산업훈장, 2011년 제1회 아름다운 납세자상을 수상했고 다년간 최고 경영인으로 선정됐으며 중소기업 경영혁신부문에서 대상도 받았다.

고향의 인재를 지원하던 이 회장은 초등학생이던 양궁 국가대표 김제덕 선수를 만나 어려운 가정형편에도 양궁을 포기하지 않도록 꾸준히 후원하기도 했다.

이 회장이 이끄는 경한코리아는 창원시의 자동차부품 제조업체로 현대기아차와 폭스바겐, 아우디를 주요 고객으로 하는 기업이다.

경한코리아는 지역의 한부모·저소득 가정 등 경제적 어려움을 겪는 이웃에 성금과 물품 등을 줄곧 기부하고 있으며 지난해 대한적십자사에 코로나 성금 1억5000만원, 경남메세나에 5000여만원을 전달했다.

지난 1월에는 기후 위기에 대응하기 위한 환경 우선 경영을 목표로 하는 릴레이 기부에도 선뜻 나섰다.

경남경총은 지역 경제단체로 노사 간에 일어나는 문제를 원활하게 풀고 지역 고용안정을 위한 구인·구직 알선과 인적자원 개발, 일자리 창출, 지속 가능 경영 지원 등을 맡는다.

노사관계 등 근로자 관리 업무 전반에 관한 업무를 지원하고 기업 발전의 바탕이 되는 정보를 제공한다.

회장의 임기는 3년으로 신임회장은 이달 23일 제39회 정기총회 결정 후 지역 경제계를 대표하는 걸음을 내디딜 예정이다.

