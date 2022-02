경남도, 학자금대출 ‘짐’ 덜어준다! … 오는 21일부터 청년 신용회복 지원 신청

장학재단에 5% 지급, 연체이자 전액 감면



대출 잔액 10년간 무이자 분할 상환 가능

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남도가 학자금대출을 6개월 이상 갚지 못해 신용위기에 처한 청년들을 돕고자 학자금대출 신용회복 지원사업을 펼친다.

도는 학비 대출 금액 장기 연체로 한국신용정보원에 신용도 판단정보가 등록된 청년의 채무원금의 5%를 한국장학재단에 지급한다.

한국장학재단은 경남도가 대출원금 일부를 대납하면 해당 청년의 신용도 판단정보를 해제하고 연체이자를 전액 감면한다.

남은 금액은 10년간 무이자로 분할 상환할 수 있으며 대출 잔액이 2000만원을 초과하면 20년간 갚으면 된다.

경남도는 지원 조건을 만족하는 신청자 모두에게 지급하는 것을 원칙으로 예산이 소진될 때까지 신청 및 분할상환계약 체결 순서대로 해당 사업을 시행할 계획이다.

도내에 거주하는 만19~39세 중 학자금대출 장기 연체로 신용도 판단정보가 등록된 청년이면 신청할 수 있으며 한국장학재단 신용회복지원 상담센터에 문의하면 등록 여부를 알 수 있다.

사업 신청은 오는 21일부터 예산 소진 시까지 등기우편으로 할 수 있으며 자세한 신청 방법과 지원내용은 경상남도 누리집과 경남청년정보플랫폼에서 확인하면 된다.

경남도는 도내 학자금대출 장기 연체 청년 전원을 5년에 나누어 구제하는 것을 목표로 2019년에 학자금대출 신용회복 지원사업을 시작했다.

시행 첫해부터 3년 동안 청년 367명의 학자금대출이라는 짐을 나눠 들었고 1억4000만원을 지원했다.

올해 상반기 내 분할상환계약 초입금 지원 한도를 채무원금의 5%에서 10%로 늘리고자 보건복지부 사회보장제도 변경 협의를 준비하고 있으며, 협의가 완료되면 즉시 확대 시행할 계획이다.

김상원 경남도 청년 정책추진단장은 “학자금대출 연체로 사회진출에 어려움을 겪는 청년들이 경제적 위기에서 벗어나 정상적인 경제활동을 수행할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr