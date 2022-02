‘영종도 더스텔라’ 회사보유분 분양

시행사 보유분 잔여세대 229세대 3여년전 분양 1억원대 금액으로 분양

영종 국제도시와 청라지구를 연결하는 제3연륙교 착공이 확정되었다. 또한, 서울과 인천이 빠르게 연결돼 영종역을 지나는 김포공항과 서울 근교 등에 편리하게 이동할 수 있게 됐다. 이에 일대 부동산 시장을 향한 관심이 뜨겁다. 제3연륙교는 올해 착공이 확정됐으며, 오는 2025년에 개통될 예정이다.

이런 가운데 제3연륙교에서 10분 거리에 자리한 ‘영종도 더스텔라’가 회사보유분을 분양한다.

인천시 중흥도 위치한 영종도 더스텔라 레지던스는 A타입 전용 18.95㎡ 145실, B타입 전용 22.15㎡ 94실, C타입 전용 26.08㎡ 180실 등 총 419실로 구성되며 소형 1.5룸으로 구성되며, 호텔급 인테리어와 더불어 기본 옵션으로 냉장고, 드럼세탁기, 천정형 에어컨 등 풀퍼니 시스템이 적용돼 주거 공간으로 사용할 수 있다. 삼성스마트 홈시스템과 무인경비스템 등 아파트에서 볼 수 있는 첨단시스템과 보안도 적용돼 아파트와 오피스텔의 장점을 두루 누릴 수 있다.

분양 관계자는 “편리한 주거생활이 기대되며, 가까이 세계한상드림랜드 공사가 활발히 진행돼 18만 배후수요를 품고 있는 것도 장점이다”라며 “제2공항철도가 4차 계획을 목표로 인천시와 국토교통부가 협의를 논하고 있어 서울 접근성 역시 우수하다”라고 전했다.

해당 단지는 영동건설이 책임 시공하며 TS종합개발과 무궁화신탁이 각각 시행사와 신탁사를 담당한다.

한편, 영종도 더스텔라는 홍보관을 운영 중이다.

