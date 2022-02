미디움, 파라다이스시티호텔과 워크샵 진행

고성능 블록체인 코어기술을 보유하고 있는 기업 ㈜미디움은 “Cryptocurrency Payment System 개발협력 및 글로벌 시장분석”이라는 주제로 파라다이스 시티 호텔과 워크샵을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 워크샵에서 미디움은 독자적인 블록체인 기술이 적용된 시스템과 솔루션을 파라다이스 시티에서 운영하는 호텔, 리조트, 카지노, 엔터테인먼트 사업에 적용하고 고객의 편의성과 안정성을 강화하기 위한 전략적 업무 협력 방안에 대해 논의했다.

미디움은 △상호신뢰 정산시스템(한국도로공사) 솔루션 납품 △글로벌 크로스보더 결제중계 플랫폼(스웨프트 파운데이션) 구축 △부동산 안심거래시스템(피터팬의 좋은방 구하기) 구축 △공공기관 벤치마크 테스트 환경구축 등 실적을 쌓아왔다.

이 날 워크샵에서는 미디움의 자회사인 키오스크 플랫폼 제조기업 더나인컴퍼니코리아가 키오스크 솔루션 설명과 시연을 진행했다. 더나인컴퍼니는 향후 자체 제작한 키오스크가 호텔 내에 입점되어 있는 카지노, 리조트 다이닝, 부대시설에 적용되어 이용객의 편의 증진에 기여할 것으로 본다고 전했다.

또한, 사물 기반 메타버스 플랫폼 ‘mergy’ 서비스 론칭을 앞둔 미디움의 자회사 머지리티의 솔루션 역시 자체 개발한 서비스를 시연했다. 이를 통해 파라다이스 시티 호텔의 이용객에게 ‘메타버스 세상에서 이루어지는 새로운 방식의 소통과 경험’이라는 남다른 서비스를 제공할 수 있을 것이라는 기대를 전했다.

파라다이스 시티는 호텔, 카지노, 컨벤션, 아트 갤러리 등 모든 것을 한 곳에 즐길 수 있는 최고의 복합 리조트다. 산업간 융복합 시대를 맞아 차별화된 새로운 서비스를 제공하고자 하는 강한 니즈를 표명하며, 미디움과의 협력을 통해 이용객에게 새로운 경험을 제공하고 고객만족도 증진시켜 나갈 의사를 표했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr