라르크 인터내셔널, ‘스타일코리안’ SNS 공동구매 서비스 성황리에 마무리

라르크 인터내셔널에서 운영하고 있는 H&B 브랜드 ‘마로셀’ 에서는 지난 1월 말, 실리콘투의 이커머스 플랫폼 ‘스타일코리안닷컴’과 함께 국내 이커머스 시장의 니즈에 맞춰, 파워 인플루언서와 함께 상품을 런칭, 판매하는 공동구매를 진행했다.

I2C(Influencer to customer) 비즈니스 전문 기업 ‘라르크 인터내셔널’의 정민준 대표는 SNS 공동구매 매니지먼트 특허 기술을 보유하고 있으며, 현재 국내 및 해외 500여명의 인플루언서, 100여개의 브랜드를 유통, 브랜드와 인플루언서 간의 콜라보 프로젝트를 진행하고 있다.

‘스타일코리안닷컴’은 실리콘투의 이커머스 플랫폼으로, 해외 100여개 국에 약 200여 브랜드의 화장품, 푸드 등 인기 있는 한국 브랜드 상품을 판매하고 있다. 해외 현지 인플루언서들과의 협력 관계를 통해 홍보 및 판매를 진행하고 있다.

라르크 인터내셔널 관계자는 “금번 실리콘투의 스타일코리안 플랫폼을 활용하여 고객, 인플루언서, 브랜드 및 운영사 모두에게 안정적이며 효율적인 운영이 될 수 있기를 희망” 한다고 밝히며, “인플루언서들의 해외 팔로워 및 고객들에게도 국내와 동일한 배송서비스를 제공하여 줄 수 있기에 보다 효율적일 것으로 판단된다” 라고 전했다.

스타일코리안에서 처음으로 선보이는 공동구매 서비스는 라이프스타일 분야 파워 인플루언서인 ‘핑크파르페’ 와 진행하였으며, 헬스 앤 뷰티 전문 브랜드인 ‘마로셀’이 올해 1월 런칭한 ‘새콤달콤부차’를 함께 선보였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr