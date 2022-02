정부, 우주항공 분야 탄소소재 기술개발 5000억원 투입

[아시아경제 세종=이동우 기자] 국내 우주항공산업 경쟁력 제고를 위해 고품질 탄소소재 개발로 ‘소재-부품-완제품’ 전주기 역량을 갖추는 것이 필요하다는 의견이 나왔다. 또 탄소소재가 시장에 진입할 수 있도록 실증·신뢰성 평가 지원도 강화해야 한다고 강조했다.

산업통상자원부는 18일 서울 밀레니엄 힐튼 호텔에서 우주항공 시대에 대응한 탄소소재산업 발전 방향에 대해 관계자들과 간담회를 진행했다고 밝혔다. 우주항공산업의 핵심 소재인 만큼 우주항공 시장 현황, 탄소소재 개발 동향 등을 공유하고, 국내 탄소소재 기업들의 우주항공 시장 진출을 확대하는 방안을 모색하기 위해서다.

탄소소재 산업이란 탄소원료로 우수 물성의 소재(탄소섬유, 인조흑연, 활성탄소, 카본블랙, CNT, 그래핀)를 생산하고 수요산업에 적용해 제품성능을 제고하고 부가가치를 창출하는 산업을 말한다.

첨단기술이 집약된 시스템 산업인 우주항공 분야는 최근 UAM의 등장, 민간기업이 우주산업을 주도하는 뉴 스페이스 시대의 도래 등으로 대전환기를 맞이하고 있다.

전세계 우주항공산업 시장규모는 2019년 1조31억달러 수준에서 2030년 1조3490억달러로 성장할 것으로 전망된다.

탄소소재는 초경량, 고강도, 온도변화에 대한 형상 안정성 등 우수한 물성을 바탕으로 항공기 동체·날개, 인공위성 발사체, 탐사선 동체 등의 핵심 소재로 사용되고 있으며 우주항공산업 성장으로 탄소소재 수요 증가가 기대된다.

우리나라의 탄소소재 역량은 세계 4위(일-미-독-한) 수준으로 대표적 소재인 탄소섬유는 2013년 세계 3번째로 양산에 성공하는 등 선진국 대비 80%의 기술력을 보유하고 있는 것으로 평가된다.

현재 범용·고강도 탄소섬유(강도 4.9~5.6Gpa)는 자립화를 달성해 국내 기업에서 생산 후 수소 저장용기, 풍력발전 날개 등 제조를 위해 공급되고 있으나 우주항공용 초고강도 탄소섬유(강도 6.4Gpa 이상), 발사체 노즐용 인조흑연 등은 일본 등 선진국에서 대부분 수입하고 있는 상황이다.

최우석 산업부 국장은 "산업부는 탄소소재 융복합산업 종합발전전략에서 우주항공 분야를 '탄소소재 5대 핵심 수요산업'으로 선정하고 수요-공급기업 협의체 운영을 통해 관련 기술개발, 실증지원 등을 적극 추진해 왔다"면서 "앞으로 우주항공 분야의 탄소소재 6대 핵심기술이 확보되도록 K-카본 플래그십 기술개발 사업 추진 등 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

K-카본 플래그십은 2024년부터 2028년까지 5천억원을 투자해 항공용 탄소섬유강화플라스틱(CFRP) 부품 응용기술 개발·실증, 초고강도 탄소섬유 개발, 발사체 노즐용 인조흑연 제조·실증을 추진하는 내용으로 예비타당성(예타) 조사 사업으로 진행된다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr