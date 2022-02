늦춰지는 원유 증산…"유가 더 오를 수도"

IEA "산유국 원유 생산 목표 채우지 못해"

[아시아경제 오현길 기자] 국제유가가 배럴당 100달러에 육박하고 있지만 원유 증산은 늦어질 것으로 예상된다. 당분간 고유가가 지속될 수 있다는 지적이다.

최근 국제에너지기구(IEA)는 산유국에 증산을 촉구했다. 파티 비롤 IEA 사무총장은 지난 16일(현지시간) 사우디가 주최한 국제 에너지 포럼에서 산유국들이 원유 생산 목표를 채우지 못하고 있다고 지적했다.

비롤 사무총장은 "OPEC+의 증산 목표와 실제 생산하는 석유량 격차가 상당하다"면서 "유가 변동성을 줄이기 위해서는 이 격차를 줄여야 하며 시장에 더 많은 물량이 나와야 한다"고 말했다.

OPEC+는 사우디가 이끄는 OPEC 13개 회원국과 러시아 등 10개 비(非)OPEC 주요 산유국이 함께하는 협의체다. IEA에 따르면 1월 OPEC 회원국의 원유 생산량은 2390만배럴로, 목표치인 2460만배럴에 못 미치는 수준이다.

OPEC 13개 회원국 중 이라크, 리비아, 베네수엘라 등 7개국의 1월 원유생산량은 전달보다 감소한 것으로 나타났다.

앞서 OPEC+는 오는 3월에도 계획대로 감산 쿼터를 하루 40만배럴 완화해서 국제 석유시장에 원유를 추가 공급하기로 합의한 바 있다.

하지만 코로나19 확산에 따른 투자 부족으로 일부 생산국이 공급을 확대하는 데 어려움을 겪고 있는 상황이다.

IEA는 OPEC+의 지난해 12월 산유량이 25만배럴 증가하는 데 그친 것으로 추정하고 있다. 나이지리아, 앙골라, 말레이시아 등이 생산량에 미치지 못했고, 러시아도 유전 개발 사업이 늦춰지면서 생산량을 달성하지 못한 것으로 전해진다.

OPEC+가 산유량을 충분히 확대하지 못하면서 갑작스러운 원유 공급중단 사태가 발생할 경우, 사우디나 아랍에미레이트(UAE), 이라크, 쿠웨이트 등 국가의 여유생산능력이 세계 원유 수요를 충족할 수 있을 만큼 충분한지에 대한 의문이 제기되고 있다.

또 가장 많은 원유 생산 능력을 갖춘 사우디와 아랍에미리트(UAE)는 증산에 부정적인 입장을 보이고 있다.

OPEC 회장직을 겸임하는 브루노 장 이투아 콩고 에너지장관은 "즉각적으로 고유가 문제를 해결할 방법은 없다"면서 산유국들이 증산 목표치를 채우지 못하고 있어 유가가 배럴당 125달러까지 오를 수 있다고 예상했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr