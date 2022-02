홈 리빙 브랜드 피아바, 2022 서울리빙디자인페어 참가

‘2022 서울리빙디자인페어(Seoul Living Design Fair 2022)’가 오는 2월 23일부터 27일까지 5일간 삼성동 코엑스에서 열린다. 서울리빙디자인페어에 홈 리빙 브랜드 '피아바'는 감성 오브제 콘셉트의 부스로 참여한다고 전했다.

매년 리빙디자인페어에서 신상품을 꾸준히 선보여온 피아바는, 올해도 그간 가장 큰 규모로 참여하면서 신선한 모습을 준비하고 있다.

최근 집에 머무르는 시간이 길어지며 점점 주거 공간에 대한 투자가 늘어남에 따라, 피아바의 매출도 매년 2배 이상씩 성장하고 있다.

피아바는 2015년 설립된 이후로 제품 자체의 본질에 집중하면서도, 매력적인 디자인을 녹여 넣는 것이 탁월하여 빠르게 마니아층을 쌓아가고 있다.

5년 전에 출시된 상품들도 현재에도 지속적으로 인기가 올라가고 있다. 시간이 지나도 꾸준히 사랑받을 수 있는 조형을 찾아나가는 것이 우리의 미션임을 자처하며, 디자인은 하나의 주거 공간의 다양한 상품들과 자연스럽게 어우러질 수 있도록 기획한다.

코로나19 이후 주거 공간을 넘어 근무, 여가생활로 확장된 역할의 집의 개념에 피아바만의 감성이 더해진 세라믹 식탁 럼, 뿐만 아니라 피어와 스위프, 탁상형 시계 플로이를 포함해 시계 3종을 선보일 예정이다.

조심해야 하는 상황인 만큼 자사몰 및 SNS 매체들을 활용해 전시회에 참관하지 못하는 고객들까지 신상품들을 접하고 현장에서도 혜택을 받아볼 수 있도록 온라인에서 동일한 할인 혜택으로 페어를 진행 중이다.

피아바는 '오리지널리티를 가진 국내 디자인 업계의 선두 주자가 되는 것이 목표이다. 아울러, 디자이너들이 가장 입사하고 싶은 합리적이고 스마트한 회사를 꿈꾼다.'라고 관계자는 전했다.

