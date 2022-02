스트리트형 상가…동탄역 헤리움 센트럴 상업시설

상가 시장의 진화가 거듭되면서 최근에는 스트리트형 상가가 안정적이고 높은 수익을 얻을 수 있는 노른자 상품으로 각광을 받고 있다.

거리를 따라 일렬로 상가를 배치한 스트리트 상가의 경우, 기존 위로 우뚝 솟은 박스형 상가와 달리 고객들에게 편리한 이용 동선을 제공해 이동의 제약을 없애는 동시에 접근성을 높이고, 고객들의 체류시간을 늘리는 등 각종 긍정적 효과를 이끌어내고 있기 때문이다.

또한 대체로 대로변과 접한 곳에 조성돼 우수한 가시성을 바탕으로 높은 광고효과를 기대할 수 있으며, 차량 통행이 활발하고 유동인구가 풍부해 소비층 확보에도 유리하다. 이를 바탕으로 임차인들의 입점 선호도가 높아 공실에 대한 우려를 덜 수 있다는 점에서 사업 안정성도 높게 평가받는다.

분양 시장에서도 스트리트형 상업시설의 인기가 두드러진다. 일례로 지난달 인천 미추홀구 일대에서 분양한 ‘스타오씨엘 에비뉴Ⅰ(338실)’와 지난해 5월 세종시 일대에 공급된 ‘세종 리체스힐(192실)’은 스트리트형 구조라는 점이 주목받으며 전 실이 단기간에 완판(완전판매)됐다.

이런 흐름 속, 이달 25일 경기도 화성 동탄2신도시 일원에서 힘찬건설이 지상 1층 3개 동 총 55실 규모의 ‘동탄역 헤리움 센트럴 상업시설’의 분양에 나선다. 이 상업시설은 동탄대로를 따라 약 140m의 스트리트 형태로 배치해 가시성과 접근성을 높이고, 이동에 최적화된 동선을 구현할 예정이다.

동탄역 헤리움 센트럴 상업시설은 동탄대로 핵심상권에 들어서 풍부한 배후수요도 갖췄다. 먼저 롯데백화점과 이마트 트레이더스(예정) 등의 쇼핑시설은 물론 동탄여울공원과 동탄호수공원, 신리천, 왕배산, 리베라CC, 경기도립도서관(예정) 등을 이용하는 고객들까지 잠재적인 수요로 확보했다. 아울러 오피스텔 450실의 고정수요와 주변 배후단지 1만5000여 가구, 동탄테크노밸리와 화성일반산업단지 등 약 47만 명 이상의 배후수요까지 흡수할 것으로 보인다.

교통환경도 뛰어나다. SRT(수서발고속철도) 동탄역이 근거리에 위치해 있으며, 동탄2신도시 메인도로인 동탄대로 및 동탄순환대로 등으로 접근이 쉽고 경부고속도로, 수도권 제2순환고속도로 동탄 분기점도 인접해 있다.

특히 동탄역은 GTX-A(예정),동탄인덕원선 복선전철(예정), 트램(계획) 등 4개 노선이 모두 지나는 동탄역 복합환승센터 건립이 추진되고 있어 향후 사업지 일대의 교통여건이 더욱 개선되고, 지가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 이외에도 경부고속도로 지하화 및 상부 공원화 사업이 완료되면 동탄1·2신도시가 하나로 통합돼 상권이 활성화되고 유입인구가 증가할 전망이다.

기존 상업시설과는 차별화된 지원 혜택도 주목할 만하다. 동탄역 헤리움 센트럴 상업시설은 임대수익보장제를 도입해 3년동안 수익 보장을 통해 공실에 대한 부담은 최소화하고, 투자 안정성을 높였다. 힘찬건설에서 제공하는 임대수익보장제는 투자자와 창업자 모두를 고려한 특별혜택으로 투자자의 경우 임대차계약을 진행해도 수익보장은 3년간 유지되어 더블수익을 기대할 수 있고, 직영창업자의 경우 대출이자 걱정 없이 합리적인 창업이 가능하다.

분양가 또한 주변 시세 대비 합리적인 수준에서 책정될 예정이며, 권장업종은 골프피팅숍, 골프웨어, 프로골프숍 등 최근 인기몰이 중인 골프 관련업부터 인접 기업의 직장인 배후수요를 노린 커피숍, 레스토랑 등 F&B매장, 주거형 오피스텔 입주민들에게 필요한 업종인 편의점, 세탁소, 부동산, 밀키트전문점 등 생활밀착형 시설이다.

분양 관계자는 “동탄역 헤리움 센트럴 상업시설은 스트리트형 상가로 가시성과 집객력이 우수한데다 전체 호실을 1층 대로변에 배치해 접근성도 좋다. 여기에 사업지 인근 주거단지 및 산업단지, 각종 생활편의시설과의 시너지 효과도 기대된다”라고 전했다.

동탄역 헤리움 센트럴 상업시설은 모델하우스를 운영 중이다.

