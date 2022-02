섹터플역세권에 들어서는 오피스텔 ‘위버루체상봉’ 전격 분양

최근 하이엔드 오피스텔 등 트렌디한 주거공간을 만족시키는 오피스텔이 등장하면서 주거 상품으로 위상이 높아지며 높은 청약경쟁률을 기록하는 추세다.

이런 가운데 서울 중랑구 상봉역 인근에 근린생활시설을 포함한 트렌디한 복층 설계의 오피스텔 ‘위버루체상봉’이 분양 중이다.

건물규모는 지하 4층~지상 17층, 오피스텔 140세대로 구성되어 있으며 원룸부터 쓰리룸까지 최신 트렌드에 최적화된 복층 오피스텔 ‘위버루체상봉’은 공간을 더욱 넓게 활용할 수 있도록 전체 140세대가 복층으로 설계되었으며, 동일 건물 안에 주민들을 위한 힐링 공간이 들어설 예정이다.

트렌디한 복층 설계의 17A타입 51세대, 26A타입 13세대, 26B타입 13세대, 36A타입 57세대, 55A세대 6세대 등 총 5타입, 140세대를 분양중이며, 17A타입은 분양 마감 되었고, 26A, 26B타입은 분양 마감 임박, 그리고 36A타입과 55A 타입은 절찬리에 분양 중이다.

분양관계자는 지하 1층부터 지상 2층까지는 근린생활시설이 들어서고 입주민을 위한 힐링 루프탑보타닉가든을 조성할 것이라고 밝혔다.

특히 녹색나래빛의 루프탑보타닉가든은 도심속의 자연을 만끽할 수 있도록 심혈을 기울여 계획되고 있으며 ‘위버루체상봉’의 독보적인 가치를 증명하게 될 것으로 보인다.

위버루체상봉 오피스텔 주변에 있는 7호선, 경의중앙선, 경춘선, KTX 4개 노선을 사용할 수 있는 상봉역과 경의중앙선과 경춘선을 이용할 수 있는 망우역을 도보로 이용할 수 있다. 망우역에는 GTX-B 노선이 들어설 예정으로, 앞으로의 교통 편의성이 더욱 증가할 것으로 보여, 섹터플 역세권 오피스텔로도 주목받고 있다.

더불어 간선버스 11개, 지선버스 7개, 일반버스 11개, 직행버스 6개, 좌석버스 1개, 공항버스 1개 등 위버루체상봉 인근에서 최대 37개 버스 노선을 이용할 수 있고, 2026년 동부간선도로 지하화 계획이 완료될 경우 차량을 이용한 교통 여건도 지금보다 더 개선될 것으로 보인다.

또한 ‘위버루체상봉’은 가까운 거리에 코스트코를 포함해 이마트, 홈플러스가 인근에 위치한 소위 ‘트리플 몰세권’을 이루고 있으며 영화관, 터미널 등 생활 인프라까지 갖추고 있고, 동부간선도로 지하화 이후에는 중랑천에 수변 공원이 조성될 예정이므로 주거 쾌적성도 더욱 향상될 전망이다.

그 밖에도 상봉역과 망우역 복합역사 개발, 상봉 7재정비 촉진구역 개발, 상봉 터미널 부지 복합 개발, 서울주택도시공사 본사 이전 등 지역 활성화가 예상되는 주변 지역 개발 계획이 다수 잡혀 있어, 탁월한 입지적 가치가 기대되는 곳이다.

한편 ‘위버루체상봉’은 견본주택을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr