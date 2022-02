[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수가 4주 만에 처음으로 증가세를 나타냈다.

17일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난 주(2월6~12일) 신규 실업수당 청구 건수는 24만8000건으로 전주 대비 2만3000건 늘어났다. 이는 전문가 예상치(21만8000건)보다 훨씬 많은 수치다.

최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 '계속 실업수당 청구' 건수는 2만6000건 감소해 160만건을 밑돌았다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr