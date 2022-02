정선군, '생활폐기물처리시설' 대체지 공모

토지소유자 50% 이상의 매각 동의서 받은 지역

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 정선군은 "오는 3월 21일까지 '정선군 생활폐기물 처리시설 입지 신청 공모'를 시행한다"고 17일 밝혔다.

이는 향후 4~5년 뒤 매립시설 포화가 예상되는 정선군생활폐기물 매립지 대체 지역을 선정해 군에서 발생하는 생활폐기물을 안정적으로 처리하기 위한 조처다.

신청 입지 후보지역 부지 경계로부터 2km 이내 거주하는 주민등록상 세대주에게 50% 이상 동의를 받은 개인, 단체, 문중 대표, 마을 대표, 유치위원 등이 토지소유자 50% 이상의 매각 동의서를 받은 지역이면 신청할 수 있다.

후보지에 선정되면 주민편의시설 설치비로 50억 원, 주민지원기금 매년 6억 원, 선정 읍·면에 주민 숙원사업비 매년 5억 원을 지원한다. 신청 단체와 위원회에는 1억 원의 포상금과 25년 간 총 326억 원을 지원할 계획이다.

신규 시설 예상 규모는 매립 시설 조성 면적 2만 2300㎡, 소각 시설 일일 36톤, 재활용 선별시설 일일 8톤 규모다.

군은 공모 기간 유치 의향이 있는 지역 주민을 대상으로 사업 설명회를 진행하고 있다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr