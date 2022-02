[속보]‘클린 연기’ 유영, 피겨 프리스케이팅 142.75점…총점 213.09

속보[아시아경제 김희윤 기자] 유영은 17일 중국 베이징 캐피털 실내 경기장에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 전체 25명 중 20번째로 출전해 기술점수(TES) 74.16.점, 예술점수(PCS) 68.59점으로 142.75점을 기록했다. 총점은 213.09로 10시 18분 기준 1위다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr