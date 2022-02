하루 확진자 오후 9시 기준 10만명 돌파…1만명대 3주 만에

전날 동시간대보다 확진자 1만여명 늘어

확진자 전주 대비 2배, 2주 전보다 4.5배

이달 말 13만~17만 예상, 더 일찍 도달할 듯

[아시아경제 한진주 기자] 17일 오후 9시 기준 코로나19 하루 확진자가 최초로 10만명을 넘어섰다. 전날 전체 확진자가 9만명을 돌파한 데 이어 1만명대를 기록한 지 3주 만이다.

서울시와 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 10만870명이다. 동시간대 집계 최고치였던 전날(9만228명)보다 1만642명 증가했다.

1일 신규 확진자 수는 지난달 26일(1만3007명) 처음 1만명대에 진입한 뒤 약 3주 만에 10만명을 넘어서며 역대 최다 기록을 깼다.

1주 전인 지난 10일 동시간대 집계치(4만9721명)와 비교하면 2배, 2주 전인 지난 3일(2만2345명)의 4.5배다.

오미크론 변이가 우세종으로 자리잡은 이후 매주 확진자 수가 2배 이상씩 증가하는 '더블링' 현상이 지속되고 있다. 자정까지 시간이 남은 만큼 18일 발표될 신규 확진자는 이보다 더 늘어날 것으로 보인다.

방역 당국은 이달 말 하루 확진자 수가 13만∼17만명에 달할 것으로 전망했는데 이보다 빠른 시점에 예상치에 근접할 것으로 보인다.

오후 9시 기준 신규 확진자는 수도권에서 6만3368명(62.8%), 비수도권에서 3만7502명(37.2%)이 나왔다.

지역별로는 경기 3만884명, 서울 2만5672명, 인천 6812명, 부산 5010명, 경남 4114명, 대구 4037명, 경북 3297명, 대전 2973명, 충남 2915명, 광주 2670명, 충북 2574명, 전북 2512명, 울산 1954명, 강원 1922명, 전남 1911명, 제주 909명, 세종 704명 등이다.다.

지난 11일부터 1주일 간 하루 신규 확진자는 5만3920명→5만4938명→5만6430명→5만4615명→5만7169명→9만443명→9만3135명으로 하루 평균 약 6만5807명이다.

