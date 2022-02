러시아 "우크라 접경지 군병력, 복귀하는덴 시간 걸릴 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 러시아가 우크라이나 접경지에 주둔 중인 군 병력을 철수하고 있다고 밝힌 가운데, 병력이 모두 복귀하는덴 시간이 걸릴 것이라고 말했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 17일(현지시간) 브리핑을 통해 "군사 훈련은 수주에 걸쳐 꾸려진 것으로, 하루 만에 철수시키는 것은 당연히 불가능하다"며 "시간이 걸린다"고 밝혔다.

그는 미국 등 서방이 러시아의 군 병력 철수에 대해 거짓일 가능성을 제기한데 대해선 "국방부는 병력 복귀와 관련해 명확한 일정을 갖고 있다"며 반박했다.

페스코프 대변인은 이날 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 우크라이나군과 친러 반군 사이에 포격 시비가 발생한데 대해선 "상황을 주시하고 있다"고 말했다.

친러 반군이 장악한 루간스크인민공화국(LPR)과 도네츠크인민공화국(DPR)은 정부군으로부터 포격을 당했다며 이날 대응 공격을 감행했다고 밝혔다. 하지만 우크라이나 정부는 포격 사실을 부인하고 있다. 서방 국가는 러시아가 우크라이나 공격 명분을 만들기 위해 일종의 자작극을 벌일 수 있다는 주장을 제기하고 있다.

