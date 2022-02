이재명 “소상공인·자영업자 신용 대사면..인건비·임대료 지원 소급할 것”

코로나19 백신 희생자 분향소도 방문

"백신 피해 국가가 책임"

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 17일 소상공인·자영업자 지원과 관련해 "신용 대사면을 통해 빚진 부분을 국가가 인수해 정상적 금융거래가 가능하도록 하겠다"고 강조했다.

이 후보는 이날 오후 서울 성동구 왕십리역사광장에서 가진 유세에서 "코로나19 때문에 수많은 사람이 빚에 허덕이고 있고, 너무 어려워 극단적 선택을 하는 사람들도 있다"며 이같이 밝혔다. 이 후보는 이어 "한국형 급여프로그램(PPP) 제도를 도입해 인건비, 임대료 등을 지원할 것"이라며 "소급해서 다 처리하겠다"고 말했다.

그는 "코로나 기간 발생한 손실 중 보상되지 못한 손해가 40조∼50조원에 이른다고 한다"며 "그 손실을 지금 추경에서 최대한 확보하되, 제가 대통령이 되는 순간 추가 추경을 통해, 아니면 긴급재정명령권을 발동해서라도 50조원 이상의 확실한 보상·지원 대책을 즉각 실시할 것"이라고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서도 소상공인·자영업자에 대한 전폭적인 지원을 강조했다. 그는 "정부의 영업 제한 방침을 지금껏 군말 없이 따라주신 분들"이라며 "이제 그분들이 죽기 직전이라고, 살려달라고 머리를 깎는다. 경제에도 골든타임이 있다"고 적었다.

그러면서 "국민이 다 죽어 나간 뒤에 국가란 왜 필요한 것이냐"고 물으며 "대한민국은 국민의 피해를 보상할 충분한 능력이 된다. 이재명은 그것을 하겠다는 것"이라고 밝혔다.

이 후보는 앞서 낮 12시 20분께에는 광화문 청계광장에 설치된 '코로나19 백신 희생자 합동분향소'에도 방문해 백신 피해자 가족들을 만났다. 그는 "코로나 백신 피해는 국가가 책임져야 한다. 피해자에게 인과관계 입증을 요구하는 것은 관료주의적이고 행정 편의적인 조치"라며 "사망자뿐 아니라 백신 피해 질환자들에게도 보상금을 선지급해 불편함 없이 치료받도록 해야 한다"고 말했다.

