‘힐스테이트 레이크 송도 4차’ 21일(월) 특별공급 청약 시작

- 2월 21일(월) 특별공급 시작으로 22일(화) 1순위, 23일(수) 2순위 청약

- 특별공급 유형별 신청 자격과 조건 상이…신청 전 꼼꼼한 확인 필요

현대건설이 인천 연수구 송도동에서 선보이는 ‘힐스테이트 레이크 송도 4차’가 2월 21일(월) 특별공급을 시작으로 본격 분양 일정에 돌입한다. 여전히 수도권 분양 시장은 많은 청약자가 몰리며, 일반 공급의 당첨 가점이 높아지고 있는 상황이다. 따라서 제한된 신청 자격으로 상대적으로 당첨확률이 높은 특별공급은 내 집 마련의 좋은 기회가 될 전망이다.

힐스테이트 레이크 송도 4차 특별공급의 유형별 가구수는 생애최초 67가구, 다자녀가구 67가구, 신혼부부 136가구, 노부모 부양 19가구, 기관추천 67가구, 경제자유구역 67가구 등 총 423가구다. 각 특별공급 유형별 신청 자격과 조건 등이 상이하므로 신청 자격과 조건 등이 상이하므로 신청 전 주의가 필요하다.

우선 생애최초 특별공급은 세대주이면서 청약통장 가입 기간이 24개월 이상인 자로 입주자모집공고일 기준, 혼인 중이거나 미혼인 자녀가 있는 자 또는 1인 가구면 신청이 가능하다. 또한 입주자모집공고일 기준 근로자 또는 자영업자로서 5년 이상 소득세를 납부하고 2020년 도시근로자 월평균 소득 기준 최대 160% 이하까지 청약이 가능하다. 160% 초과하거나, 자산기준이 3억3,100만원이하면 추첨제로 청약이 가능하다. 1인가구는 추점제이며, 단독 세대일 경우는 전용면적 60㎡ 이하만 청약이 가능하나 힐스테이트 레이크 송도 4차는 84㎡ 이상으로 신청이 불가하다.

다자녀 특별공급은 신청 주택형의 지역별 예치금 충족 및 만 19세 미만의 미성년 자녀가 3명(태아와 입양아 포함) 이상이면 신청 가능하다. 무주택 세대 구성원에게 1세대 1주택을 공급하며, 청약통장은 가입 후 6개월 이상이면 신청 가능하다.

신혼부부 특별공급은 입주자모집공고일 기준 인천광역시 또는 수도권(서울, 경기)에 거주하고, 7년(혼인신고일 기준) 이내의 신혼부부면 신청 가능하다. 청약통장 가입 후 6개월 이상의 무주택 세대 구성원이면 청약 가능하다. 소득은 2020년 도시근로자 월평균 소득 기준, 외벌이 최대 140% 이하, 맞벌이 최대 160% 이하까지 가능하다. 또한, 신혼부부 소득이 외벌이 140%이상, 맞벌이 160% 초과하거나, 자산기준이 3억3,100만원 이하면 추첨제로 청약이 가능하다.

노부모 부양 특별공급은 만 65세 이상 부모님을 같은 세대별 주민등록상에 등재되고 3년 이상 계속하여 부양하면 자격이 된다. 청약통장 가입 후 24개월 이상이면 청약이 가능하다.

기관 추천 특별공급은 수도권에 거주하는 무주택 세대 구성원 중 특별공급 대상 해당 기관장의 추천 및 인정 서류를 받은 자만 신청 가능하다. 청약통장은 가입 후 6개월 이상(국가유공자, 국가 보훈대상자, 장애인 및 도시재생 부지 제공자는 제외)이 돼야 하며, 청약 전 해당기관에 먼저 신청 후 추천 및 인정 서류를 받아야 한다.

일부 경우를 제외하면, 특별 공급 청약에는 지역별 예치금을 충족하는 청약통장이 있어야 한다.

힐스테이트 레이크 송도 4차의 일반 공급 1순위 자격요건은 수도권 거주자에 청약통장 가입 기간이 24개월 이상이어야 하며, 입주자모집공고일 이전 기준으로 지역별 예치금액을 충족해야 한다. 또, 2주택 이상을 소유한 세대에 속하지 않아야 하고, 세대주만 청약이 가능하다. 여기에 과거 5년 이내 주택에 당첨된 자의 세대에도 속하지 않아야 한다.

특히, 힐스테이트 레이크 송도 4차가 들어서는 인천광역시 연수구, 인천경제자유구역 송도국제도시는 투기과열지구 및 청약과열지역이며 대규모 택지개발지구로 일반 공급의 입주자는 1순위 청약에서 당해와 기타 접수를 동시해 진행할 예정이다. 인천 2년 이상 거주자에게 전체의 50% 물량이 공급되며, 나머지 물량 50%는 인천 2년 미만 거주자와 서울 및 경기 거주자를 대상으로 공급된다. 또한 전용면적 85㎡ 이하는 가점제 100% 적용, 전용면적 85㎡ 초과는 가점제 50%, 추첨제 50%로 선정한다

청약가점제의 경우 만점은 무주택기간 32점, 부양가족 수 35점, 입주자 저축 가입 기간 17점을 합산하여 총 84점이 만점이다. 무주택 기간은 만 30세 이상과 혼인신고일 중 가장 빠른 날을 기준으로, 주택을 소유한 이력이 있다면 해당 주택을 매도한 날을 포함해 가장 늦은 날을 기준으로 한다.

한편, 힐스테이트 레이크 송도 4차는 인천광역시 연수구 송도동 일원에 들어선다. 지하 2층~지상 36층, 12개 동, 전용면적 총 84~165㎡ 총 1,319세대 규모로 공급한다. 분양 일정은 오는 21일(월) 특별공급을 시작으로 22일(화) 1순위, 23일(수) 2순위 청약접수를 받는다. 당첨자는 3월 2일(수) 발표되며, 정당 계약은 3월 14일(월)~18(금)까지 진행된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr