계룡건설 컨소시엄, ‘엘리프 세종 6-3’ 초중고 모두 품은 원스톱 학세권 입지로 눈길

최근 학령기 자녀를 둔 3040세대가 아파트 주요 소비층으로 등장하면서 우수한 교육환경을 갖춘 학세권이 인기를 끌고 있다.

학세권 단지들은 학교가 가까워 등하굣길 시간을 단축할 수 있고, 안전한 통학이 가능하다. 또한 교육환경 보호에 관한 법률에 따라 학교 또는 학교설립예정지 경계로부터 직선거리 200m 이내에는 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등이 들어올 수 없어 주거환경도 쾌적하다. 이외에 학교 주변으로 학원이나 독서실, 스터디룸 등이 함께 들어서기 때문에 학군이나 면학분위기 조성도 가능하다는 장점이 있다.

특히 학세권 중에서도 도보로 초·중·고교를 이용할 수 있는 원스톱 학세권은 12년간 이사 걱정없이 학업을 마칠 수 있어 최적의 교육환경으로 평가받는다. 또한 3개의 학교가 서로 다르게 모여있는 경우가 드물기 때문에 희소성 측면에서도 유리하단 평가다.

이러한 가운데 계룡건설 컨소시엄이 이달 세종시 산울동 6-3생활권 M4블록에 선보이는 ‘엘리프 세종 6-3’이 원스톱 학세권을 확보하고 있어 학부모 수요자들의 관심을 이끌 것이라는 전망이 나온다.

단지는 지하 2층~지상 29층 16개동 전용면적 46~84㎡ 총 1,035가구로 조성되며, 이중 876가구를 먼저 선보인다. 금회에는 전용면적 74·84㎡ 560가구는 공공분양으로, 46·55㎡ 316가구는 신혼희망타운으로 공급된다. 여기에 단지 바로 옆으로 세종시 최초 초·중 통합학교인 산울초·중학교(예정)와 캠퍼스형 고등학교가 개교를 앞두고 있어 12년 원스톱 학세권을 누릴 수 있다.

엘리프 세종 6-3은 우수한 교통환경으로도 주목을 받고 있다. 단지 바로 앞에 BRT 정류장이 위치해 정부세종청사로 편리한 이동이 가능하며, KTX가 정차하는 오송역과 대전역까지도 신속한 접근이 가능하다. 국도 1호선도 인접해 차량을 이용한 인근 도시로의 접근성도 좋으며, 행복도시 내·외부 순환고속도로와 포천~세종 고속도로도 개통 예정에 있어 향후 교통환경은 더 좋아질 전망이다.

여기에 엘리프 세종 6-3은 주변으로 홈플러스와 세종 충남대학교병원과 풍부한 생활 인프라가 갖춰진 1-1생활권이 인근에 위치한다. 또한 6-3생활권 내 상업시설도 조성을 앞두고 있어 향후 더욱 편리한 생활이 가능할 전망이다. 특히 단지는 세종필드GC와 기쁨뜰 근린공원, 오가낭뜰 근린공원에 둘러싸인 입지로 세종시 내 쾌적한 주거환경을 자랑한다.

엘리프 세종 6-3은 우수한 시공능력을 갖춘 국내 1군 건설사인 계룡건설이 시공에 참여해 우수한 상품성도 갖출 예정이다. 단지는 1035가구의 대단지로 설계돼 놀이마당, 건강마당, 테마정원 등 풍부한 특화조경과 피트니스, 공유오피스, 공유주방, 펫하우스 등 다채로운 커뮤니티를 누릴 수 있다.

또 단지의 세대 내부에는 파우더룸, 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등이 조성돼 공간효율성을 극대화했으며, 남향위주로 배치한 단지설계로 채광량과 일조량 높인 것이 특징이다.

한편 엘리프 세종 6-3을 시공하는 계룡건설은 50년 이상의 건설 노하우를 바탕으로 전국 각지에서 성공적인 분양을 이어가고 있는 국내 대표 건설사다. 실제로 계룡건설은 2016~2019년 4년 연속 국내 공공건설수주 1위를 기록하고, 2020년 대통령표창 수상에 이어, 지난해 시공능력평가 18위에 올랐다.

엘리프 세종 6-3은 견본주택을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr