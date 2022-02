넷마블에프앤씨, 블록체인 지갑 개발사 '보노테크놀로지스' 인수

[아시아경제 강나훔 기자] 넷마은 자회사 넷마블에프앤씨는 블록체인 애플리케이션(앱) 지갑 서비스 제공업체 보노테크놀로지스를 인수했다고 17일 밝혔다.

보노테크놀로지스는 탈중앙화 지갑 '코인어스'를 만든 개발사다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 취득했으며, 지갑분실 케어 서비스 '블록세이프'도 제공한다.

블록세이프는 이용자가 서비스 중 지갑 인증키를 분실하면 간편한 본인인증으로 복원하는 서비스다. 만약 복원되지 않는다면, 보험사와의 협약을 통해 이용자가 보유하고 있는 가상화폐의 최대 1억원까지 보상한다.

넷마블에프앤씨는 보노테크놀로지스의 기술력을 확보해 블록체인 기반 게임, 메타노믹스 생태계에 편의성과 안정성을 강화한다는 방침이다.

서우원 넷마블에프앤씨 대표는 "블록체인 기반 게임과 메타노믹스의 진입장벽을 낮춰 누구나 쉽게 블록체인 기능을 이용할 수 있는 서비스를 목표로 한다"며 "특히 자산과 연결되는 만큼 정보 보안과 안전 장치에 기술 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

