DSR 규제 미적용 ‘구일 투웨니퍼스트 하이앤드’ 3베이(Bay) 투룸 오피스텔 분양

서울 구로구 구로동에서 DSR 규제와 무관하며 계약금 10%에 중도금 무이자 혜택을 주고 있는 원스톱 라이프 투룸 오피스텔 분양 소식이 전해져 눈길을 끈다.

‘구일 투웨니퍼스트 하이앤드’가 그 주인공으로 서울 구로구 구로동 최초의 최고급 더블 복층공간 투룸 하이앤드 오피스텔이다.

이 오피스텔이 들어서는 구로구 일원은 현재 교통호재 뿐만아니라 다양한 개발 호재가 이어지고 있어 미래비전이 우수하다는 평이다.

먼저, 신안산선 신독산역이 신설될 예정이고, 구로 주공 아파트 재개발 추진으로 일대 주거환경도 개선될 전망이다. 더불어 CJ공장부지 노후화에 따른 지구단위 복합개발이 결정됐고 구로차량기지 이전으로 그린스마트밸리 개발 추진도 예정돼 향후 높은 시세 차익이 기대된다.

이 지역은 배후수요도 풍부하다. 서울 구로구는 구로디지털단지, 가산디지털단지 등이 자리해 직장인 수요가 많다. 그만큼 신축 주거시설의 인기가 높은 것이다. 구로동은 특히 오래된 주거시설이 모여 있는 지역으로, 서울 일원에서도 저평가된 지역 중 하나다. 이 오피스텔은 구로동의 유일한 신축 주거시설로, 높은 인기가 전망된다.

'원스톱 라이프'란 한 공간에서 의식주를 해결하며 편안한 생활을 해 나가는 것인데 구일 투웨니 퍼스트 하이앤드는 지하 1층~지상 19층, 3개동, 투룸 오피스텔 216실이 단지형으로 조성되며 주차대수는 176대(법정 173대)로 소형 아파트와 비교해도 손색없는 우수한 내부시설이 장점으로, 투룸 3베이(Bay) 주거형 특화 설계를 적용해 2인 가구 및 신혼부부 등이 거주하기 좋다.

거실 및 주방이 분리돼 쾌적함을 더했고 삼성 시스템에어컨, 삼성 세탁기 및 건조기, 비스포크 냉장고, 3구 인덕션 등 고품격 패키지도 제공될 예정이다. 강마루와 고급 아트월 마감 시공을 통해 공간에 세련미를 더했으며, 코콤 스마트홈 IoT 시스템을 도입해 집안 내 가전제품과 보안 가스감지기들을 스마트폰으로 확인할 수도 있다.

이 단지는 대로변에 자리해 우수한 접근성을 자랑한다. 단지 입구에 주차장과 경비실이 위치해 프라이버시가 보호된다. 지상 2층부터 19층까지 층별로 4개 호실의 오피스텔이 조성되며, 동별로 오피스텔이 계단식 구조로 배치된다.

주변으로 다양한 인프라가 갖춰진 것도 장점이다. 지하철 1호선 구일역 초역세권 오피스텔로, 1분 거리에 구일초·중·고가 자리한 황금입지에 들어설 예정이다.

먼저, 지하철 1호선 구일역을 비롯해 7호선 남구로역, 2호선 신도림역을 가까이 누릴 수 있다. 차량 이용 여건도 좋다. 서부간선도로 지하도로가 개통되면서 서부간선도로와 강남순환도로, 올림픽대로 등을 통해 서울 중심권에 30분대 출퇴근이 가능해졌다.

NC백화점 구로점과 2001아울렛, 고척스카이돔, 고려대 구로병원, 구로구청 등 다양한 인프라가 갖춰져 생활의 편리함도 기대할 수 있다.

계약금 10%, 중도금 무이자 혜택이 주어지며 2024년 상반기까지 자금 부담이 없으며 분양권 상태로 전매는 안되지만 주택수와는 무관하다.

지난해 12월 입주자 모집공고를 완료한 ‘구일 투웨니퍼스트 하이앤드’는 주택담보대출비율(LTV) 최대 70%까지 적용 받으며, 올해부터 적용되는 DSR(총부채원리금 상환비율) 2단계 규제도 피해 잔금 대출도 가능하다. 홍보관을 운영 중이며, 코로나로 인해 사전 예약제로 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr