케이프투자증권, ‘김포마송고양지축주택리츠’ 오늘(18일) 청약 접수 마친다

김포마송고양지축주택리츠 일반인 공모 우선주 청약 접수가 오늘(18일) 마감된다.

㈜김포마송고양지축주택위탁관리 부동산투자회사(이하 리츠)는 2월 16일부터 일반인들을 대상으로 우선주 청약 접수를 시작해 오늘(18일)까지 진행한다고 밝혔다.

리츠 관계자는 “이번 공모 대상은 총 발행주식의 약 30%로 220만주, 110억원 규모로, 최소 청약금액인 100만원만 있으면 누구나 청약이 가능하다”면서 “부동산 직접투자 대비 안전하고 간편하게 투자할 수 있는 장점이 있다”고 말했다.

이번 공모주는 5.2%의 배당수익을 목표로 하는 액면가 5,000원ㆍ발행가 5,000원의 비상장 종류주식이다. 최소 200주·청약금액 100만원의 1종 종류주식(의결권 無)과 최소 5,000주·청약금액 약 2,500만원의 2종 종류주식(의결권 有)으로 구성된다.

리츠는 김포마송B-2BL(브랜드명: E편한세상 김포어반베뉴)와 고양지축B-5BL에 공동주택 (아파트)단지와 근린생활시설을 개발 및 분양하기 위해 설립됐는데, 김포마송 B-2BL은 2020년 9월 분양을 개시하여 분양계약(공동주택)을 100% 완료하였고, 고양지축B-5BL은 후분양 사업지로 2022년 4월 분양을 예정하고 있다.

한편, 자세한 내용은 추후 리츠정보시스템 홈페이지, 케이프투자증권 홈페이지 및 전자공시시스템 등을 통해 확인할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr