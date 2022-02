롯데건설, 역세권 청년주택 ‘용산 원효 루미니’ 16일(수)~18일(금) 청약신청

- 지하 6층~지상 29층 총752세대(민간 465세대, 공공 287세대)

- 1호선 남영역 도보 2분거리 초역세권 반경 800m내 지하철역 4개 위치

롯데건설이 서울시 용산구 원효로1가 일대에 공급하는 ‘용산 원효 루미니’가 16일(수)~18일(금) 청약 신청을 받는다. ‘용산 원효 루미니’는 롯데건설이 새롭게 선보이는 도심형 주거브랜드인 ‘루미니’가 적용되는 단지다.

‘용산 원효 루미니’는 지하6층~지상 29층 총 752세대 와 지상 1~2층 총20실 규모의 근린생활시설로 구성되어 있으며, 주 임차 연령인 20·30 세대에게 걸맞는 주거 서비스와 설계 등을 갖출 예정이다.

지하철 1호선 남영역이 단지 150m에 위치해 있는 초역세권 단지로 이를 통해 종로 및 시청 등의 도심 업무지역까지 15분내 도달 가능하며, 반경 800m 내 4개 노선(삼각지, 효창공원, 숙대입구, 남영역)을 통해 용산, 서울역, 여의도, 마포 등 주요 도심 및 업무시설 접근성 또한 우수하다.

약 1km거리에 용산역 및 서울역 쇼핑, 문화, 편의시설이 위치해 있으며, 숙명여자 대학교가 도보 통학 가능한 곳에 위치해 있다.

‘용산 원효 루미니’는 전체 752세대 중 민간공급 물량인 465세대를 2월 공급할 예정이다 .주택형별 세대수는 전용면적 △15㎡A 14세대 △15㎡B 2세대 △33㎡ 188세대 △43㎡A 216세대 △43㎡B 45세대 등 5개 주택형으로 소형주택형 중심으로 구성되어 있다.

‘용산 원효 루니미’는 복층설계(전용면적 15A·15B), 쉐어하우스 등 소형주택에 맞춘 특화설계가 적용됐다.

지상 3층에는 입주민들의 휴식을 위한 공간이 설계되며, 단지 내 최상층에 설계된 스카이브릿지 라운지를 통해 남산야경을 즐길 수 있다. 또한 스키이브릿지 공간에는 도서관, 코인세탁실등 이 편의시설도 들어설 예정이다. 단지 내 커뮤니티 시설로는 헬스장, GX룸, 어린이집이 들어설 예정이다.

‘용산 원효 루미니’의 단지 내 1,2층에는 20실의 근린생활시설이 구성될 예정이다. 근린생활시설은 단지 내 752세대의 독점배후수요를 갖추고 있으며, 인근의 용산경찰서, 숙명여대 등의 직장인, 대학생 배후수요를 갖추고 있다.

특히 ‘용산 원효 루미니’는 일반적인 단지 내 근린생활 시설이 아닌, 1·2인 가구의 감성과 트렌드를 적극 반영한 외관설계와 MD구성을 통해 고품격 테마상가를 선보일 예정이다.

‘용산 원효 루미니’는 16일(수)~18일(금) 홈페이지를 통해 청약을 받으며, 22일(화) 당첨자를 발표한다. 정당계약은 3월 1일(화)~3월 5일(토) 닷새간 진행한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr