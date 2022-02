제주공항 인접 및 원스톱 생활 인프라 갖춘 ’메이몬드 애월’

- 부동산 시장이 실수요자 중심으로 재편되면서 생활, 문화, 편의, 교통여건 우수한 단지 인기

- ‘메이몬드’ 애월, 원스톱 생활 인프라 갖춰… 한라산과 바다 조망 가능, 제주공항까지 20분 거리

부동산 시장이 실수요자 중심으로 재편되면서, 인근에 생활, 문화, 편의시설 등 인프라가 잘 갖춰진 단지가 주목받고 있다.

특히 수도권처럼 촘촘하게 인프라가 구축되지 않은 지방일수록 이러한 현상이 큰데, 생활 인프라가 부족한 곳들은 타지역까지 먼거리를 이동해야 하는 경우가 많아 수요자들의 선호도가 떨어진다.

여기에 코로나 19로 인해 주거 쾌적성까지 수요자들의 중요한 고려사항으로 자리잡고 있다. 부동산 플랫폼 직방이 지난해 어플리케이션 접속자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 주거공간 선택 시에 가장 중요하게 생각하는 입지·외부구조 요인으로 그 중에서도 '쾌적성-공세권, 숲세권'(공원, 녹지 주변)을 선택한 응답자가 31.6%에 달했다.

부동산 관계자는 “부동산 투자에 있어서 입지 여건은 불변하기 때문에 가장 먼저 고려해야할 부분이며, 갈수록 사회가 삶의 질을 중요시하는 문화로 변화해가면서 교통, 생활 인프라는 기본이고 주변 자연환경 여건 등이 얼마나 잘 갖춰져 있냐에 따라 앞으로의 가치 평가가 달라질 것”이라고 말했다.

이러한 가운데 제주도 애월읍 고내리 일대에 생활 인프라는 물론 교통여건까지 우수한 고급 프리미엄 하우스 ‘메이몬드’ 애월이 분양한다.

‘메이몬드’ 애월은 한라산과 제주바다 조망이 가능한 단지로 해안도로를 따라 아름다운 제주를 몸소 느낄 수 있고, 제주공항이 차로 20분이면 닿을 수 있는 장점이 있다. 또 구도심과 신도심을 잇는 평화로를 이용해 어디든 이동이 수월하다.

또 애월 중의 애월 핫플레이스 입지답게 인근에는 제주 애월만의 지역적 특색으로 맛집, 감성카페, 주민센터, 보건소 등이 있고 제주 도심과 인접해 있어 대형마트, 영화관, 제주도청, 관공서 등 풍부한 생활 인프라를 이용할 수 있다. 애월초, 애월중, 애월고 등 초중고교는 물론 글로벌 교육특구인 제주영어교육도시로의 통학도 편리하다.

단지는 VVIP를 위한 고급 시그니처 하우스로 우수한 설계가 대거 적용됐다. 에메랄드 빛 제주바다와 한라산 조망이 가능하고 테라스를 각 세대별로 배치하여 조망을 극대화해 여가시간을 충분히 누릴 수 있게 설계했다. 최신 트렌드에 맞춘 고급스러운 디자인도 적용됐다.

‘메이몬드’ 애월은 4개 층으로 대지면적 3,500.66m²에 A/B/C/D타입의 설계 디자인으로 이루어져 타입별 공간 활용이 좋다. A타입(계약129.04m²)3세대, B타입(132.34m²)4세대, C타입(132.14m²)4세대, D타입(127.64m²)8세대로 총 19세대 규모다.

단지를 살펴보면 외부에는 최고급 옵션으로 엘리베이터가 설계되고 고품격 중문, 헤링본 마루, 시스템 에어컨이 적용된다. LX 지인 인테리어 가구 또는 한샘 키친바흐, 삼성가전 등 최신 인테리어 및 고품격 가전 가구를 적재적소에 배치하여 럭셔리 라이프를 누릴 수 있다.

단지는 힐링과 품격을 동시에 누리는 동시에 마감재 역시 고품격 외장 마감재를 사용하여 차별화된 익스테리어로 디자인했다. 이국적인 풍광과 어우러진 격조 높은 대리석 외관으로 멋스러운 프리미엄 시그니처 하우스에서 휴식을 즐길 수 있다.

단지 내에는 열대 나무와 잔디, 조각품, 조명 등이 멋스럽게 이루어져 휴식을 취할 수 있는 테마공원이 조성되어 있고, 약 10m 높이의 야자수가 줄지어 있는 산책로를 통해 마치 해외 유명 휴양지에서 럭셔리한 일상을 보내는 듯한 여유로움도 느낄 수 있다.

’메이몬드 애월’는 샘플하우스를 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr