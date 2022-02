민병철교육그룹, 'FIT-한 기업교육' 출시…B2B 외국어교육 시장 공략

민병철교육그룹이 ‘FIT-한 기업교육’을 신규 출시하며 올해도 B2B 외국어교육 시장 공략에 나선다.

민병철교육그룹은 7년 연속 전화영어 선호도 1위를 자랑하는 브랜드 민병철유폰을 기반으로 기업과 임직원에게 만족도 높은 전화 외국어 교육을 제공해왔다. 특히 작년에는 4대 외국어교육 입찰 수주에 성공하며 그랜드슬램을 달성한 바 있다.

민병철교육그룹 마케팅 총괄 김성숙 이사는 “글로벌 경쟁력 강화 목적으로 외국어교육을 진행하는 기업을 위해 임직원이 듣기/읽기/쓰기/말하기의 4대 영역을 균등하게 강화할 뿐 아니라 사내 상시 외국어 학습 분위기까지 조성할 수 있는 ‘FIT-한 기업교육’ 서비스를 런칭했다."고 전했다.

민병철교육그룹은 FIT-한 기업교육 서비스를 통해 각 회사에 딱 맞는 맞춤교육을 제공할 예정이다. 기업의 교육담당자는 영어를 비롯한 제2외국어, 전략어 등 기업이 필요로 하는 모든 언어를 선택할 수 있다. 또한 전화수업, 화상수업, 출장강의, 1:1 수업, 1:多 수업 등 수업방식의 제약없이 기업교육 전문가의 맞춤 설계 하에 자유롭게 비교해볼 수 있다. 특히 교육예산이 없거나 인원이 적은 소기업을 위한 플랜도 제공하고 있어 스타트업도 부담없이 이용할 수 있는 것이 장점이다.

또한, 보다 신속하고 체계적인 교육 진행을 원하는 기업은 민병철교육그룹이 준비한 대표플랜을 이용하여 교육 진행이 가능하다. 기업별 교육설계 뿐 아니라 전담매니저의 교육과정 설계부터 운영·결과 분석까지 체계적인 단체교육 프로그램인 ▲All care플랜, 기업의 별도 비용·계약·절차 필요없이 임직원 최대할인을 받아볼 수 있는 ▲0원플랜, 기존 출강 프로그램에 학습자 전원에게 1:1 전화영어 추가학습을 제공하는 혜택을 더한 ▲출강부스터는 교육담당자의 고민을 줄여줄 전망이다.

압도적인 기술력 또한 ‘FIT-한 기업교육’이 자랑하는 강점 중 하나로 꼽힌다. 임직원은 APP 하나만으로 동영상, 발음교정, 영작까지 수업전후 자유로운 학습이 가능하다. 또한 개인 맞춤형 출석독려와 국내 유일 수업 10분 전 원클릭 취소·100% 보강 기능은 바쁜 직장인이 수업을 끝까지 완주할 수 있도록 도와 임직원의 높은 수료율을 기대할 수 있다.

한편, 민병철교육그룹은 민병철유폰 홈페이지를 통해 기업교육 문의를 신청하는 기업에 한해 맞춤 교육컨설팅 서비스를 제공할 예정이다. 기업교육 전문가의 체계적인 컨설팅을 통해 회사의 교육 대상·목적·예산에 적합한 교육플랜을 무료로 추천받을 수 있다. 특히 무엇보다 신속한 컨설팅이 가능한 만큼 특히 1분기 막바지 연간교육계획을 수립해야 하는 기업 교육담당자에게 도움이 될 전망이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr