강원도, '2040 탄소중립 본격화'‥ 강원형 전략 추진

'기후변화 대응 복합센터' 2023년 완공 추진

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 오는 3월 25일 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭 탄소중립 기본법)' 시행에 앞서, '강원형 탄소중립 이행전략'을 본격적으로 추진한다.

16일 도에 따르면, 올해를 탄소중립 이행 원년으로 삼아 이행체계·제도 마련과 함께 탄소중립을 기본정책 방향으로 총 3대 부문 10대 실천과제를 추진할 계획이다.

특히, 올해는 탄소중립 녹색성장 기본조례 제정과 탄소중립 녹색성장 위원회 구성 등 전문성을 높이고 지역 온실가스 배출현황과 데이터를 관리할 탄소중립 지원센터를 지정·운영할 방침이다.

이행 전략에는 탄소중립을 위해 필요한 도 역점사업과 주요 업무 부서 간 협업과제를 포함하고 있어 탄소중립을 위한 도정 협력체계를 담고 있다.

도는 기후변화 대응 관련 산업 육성과 '기후변화 대응 복합센터'를 2023년 완공을 추진 중이다.

최문순 지사는 "제조업 중심의 성장전략을 추진해 왔던 우리나라에서 온실가스 감축은 커다란 도전이며, 강원도가 탄소중립 사업을 선도하기 위해 다른 지방정부에 앞서 특성화 이행전략을 수립·시행하는데 의미가 있다"라고 말했다.

