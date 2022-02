노무현 사위 곽상언 "尹 앞장선 정치 보복에 우리 가족 만신창이 됐다"

'정치보복 없다'는 尹에 반박…"정치보복 무엇인지 알기는 하나"

사찰 자료 추후 공개 예고도

[아시아경제 박현주 기자] 고(故) 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 선거대책위원회 대변인이 "부정부패는 정치보복 아니다"라고 한 윤석열 국민의힘 대선후보의 발언을 반박했다.

앞서 윤 후보는 16일 오후 광주 송정매일시장 인근 거점 유세 연설에서 "저 윤석열은 그런 보복 같은 것은 생각해본 적도 없고 하지도 않을 것이다. 엉터리 프레임으로 위대한 국민을 현혹하지 말라"며 이같이 밝혔다

이를 두고 곽 대변인은 16일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "윤석열에게 묻는다. 그대는 정치보복이 무엇인지 알기는 하는가? 그대가 수사하고 처벌하면 모두 부정부패의 척결인가?"라고 물었다.

곽 대변인은 이어 "그대는 '부정부패 척결'의 구호로 정치보복'을 행하려는 게 아닌가? 그렇다면 그대는 왜 (배우자) 김건희 씨로 하여금 검찰의 소환에 응하게 하지 않는가?"라며 "나는 우리 국민들이 이번 대통령 선거 이후 나와 같은 삶을 살게 될까 두렵다"고 우려했다.

곽 대변인은 윤 후보의 검사 재직 당시 수사로 오랜 시간 고통받았다고 주장했다. 그는 "나는 이명박의 정치보복을 기억한다"며 "윤석열은 그 정치보복의 선두에서 우리 가족을 모두 샅샅이 수사했다"고 말했다.

곽 대변인은 또 "'검사 윤석열'은 결국 내 아내를 기소했고 내 아내는 젖먹이 아들을 두고 처벌받았다. '검사 윤석열'이 앞장선 수사 내지 정치보복 덕분에 내 가족은 만신창이가 됐고 그 상흔을 몸에 품고 살고 있다"며 "'검사 윤석열'이 맹활약한 수사 내지 정치보복 덕분에 나는 '돈 때문에 장인어른을 죽인 놈'이라는 터무니없는 오명을 쓰게 됐다"고 했다.

끝으로 곽 대변인은 자신에 대한 사찰 자료를 추후 공개하겠다고 예고하기도 했다. 그는 "국정원은 나에 대한 '사찰 자료'를 내게 제공해 줬다. 사찰 자료에는 내 개인에 대한 뒷조사는 물론 대검찰청의 수사 사항이 자세히 기재돼 있다"며 "윤석열은 그 당시 대검찰청 범죄정보담당관, 중앙수사부 과장, 서울중앙지검 특수부장을 역임했다. 하나씩 살펴보고, 하나씩 공개해 보겠다"고 덧붙였다.

