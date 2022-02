2분17초81로 가장 먼저 골인…이유빈 6위

최민정(성남시청)이 쇼트트랙 여자 1500m에서 올림픽 2연패를 달성했다. 16일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022년 베이징 동계올림픽 여자 1500m 결승에서 2분17초81의 기록으로 가장 먼저 골인했다. 함께 레이스를 펼친 이유빈(연세대)은 2분18초84로 6위를 차지했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr