[올림픽] 12년 만에 메달 쾌거…男 쇼트트랙 5000ｍ 계주 은메달

캐나다 이어 두 번째로 골인

남자 쇼트트랙 대표팀이 2022년 베이징 동계올림픽 남자 5000m 계주에서 값진 은메달을 따냈다. 황대헌과 이준서(이상 한국체대), 곽윤기(고양시청), 박장혁(스포츠토토)은 16일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승에서 두 번째로 결승선을 통과했다. 기록은 6분41초679. 가장 먼저 골인한 캐나다(6분41초257)에 약 0.44초가 부족했다. 경기 후반 역전극을 펼칠 수 있었으나 빙질이 좋지 않아 스퍼트 발휘에 어려움을 겪었다. 하지만 악조건에서도 네 선수가 모두 안정적인 경기력을 뽐내며 값진 은메달을 품었다. 남자 대표팀이 이 종목에서 올림픽 메달을 따낸 건 2010년 밴쿠버 대회 은메달 뒤 12년 만이다.

동메달은 이탈리아(6분43초431)가 가져갔다. 러시아올림픽위원회(ROC)와 중국은 각각 4위(6분43초440)와 5위(6분51초654)로 밀렸다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr