플랜코리아, ㈜아이젠파마코리아와 함께 캄보디아 교육환경 개선 나서

1차년도 후원금 1억5천만원 전달식 진행…캄보디아 스퉁트렝주 교육환경 개선사업에 사용

국제구호개발NGO 플랜코리아(대표이사 이상주)와 ㈜아이젠파마코리아(대표 고정용)가 2월16일 플랜코리아 대회의실에서 캄보디아 교육 환경 개선사업1차년도 1억 5천만원 후원금 전달식을 진행했다.

㈜아이젠파마코리아는 지난해 10월 협약식에서 캄보디아 스퉁트렝주에 5년간 총 8억 원의 예산을 들여 교육환경 개선사업을 지원키로 하였으며, 이번 후원금 전달식을 통해 아이젠스쿨 1호 건축을 위한 1차년도 사업 후원금을 전달했다.

플랜코리아는 ㈜아이젠파마코리아로부터 전달받은 후원금으로 2022년 12월까지 캄보디아 스퉁트렝 주 탈라바리밧 구 삼앙지역 삼앙마을 내 삼앙 초등학교의 교육환경을 개선하는 사업을 진행한다.

캄보디아 스퉁트렝 지역은 빈곤층 소수민족이 밀집해 살고 있는 캄보디아 내 최빈곤 지역 중 한 곳으로, 경제적 상황이 열악하고 아동 노동·강제이주·조혼 등 사회경제적 이유로 교육을 지속하기 어려운 가정이 많은 지역이다.

1차년도 사업 대상인 삼앙 초등학교는 3개 교실로 이뤄진 1동의 건물만을 사용하고 있어 학생수에 비해 수업 공간이 턱없이 부족하여, 일부 재학생들은 간이 건물에 조성된 학교 조리실에 임시 교실을 만들어 수업하고 있다.

이번1차년도 사업을 통해 플랜코리아는 삼앙 초등학교에 학교 건물 신축 및 아동친화적인 교육시설을 지원한다. 학교 건물 1동(교실6개) 건축 및 도서관 조성, 학습 기자재와 교보재가 지원되며, 학교 환경 개선 및 안전성 제고의 일환으로 운동장 조성 및 식수, 위생 시설의 개보수, 아동친화적인 정원을 조성하고 구급키트를 지원하는 등 교육환경을 개선을 위해 힘쓴다.

또한 코로나19 예방교육 등 보건위생 관리, 학교 관계자 대상 성인지 교육 교수법 제공 등 구체화된 활동 계획으로 사업이 전개될 예정으로, 총 540명의 재학생과 예비 신입생 및 교사, 인근 지역사회 325가구와 정부 관계자가 수혜를 입게 될 것으로 플랜코리아 측은 전망했다.

플랜코리아 관계자는 “총5개년 사업 기간 동안 캄보디아 스퉁트렝 지역 내에서 1~3차년에 각 초등학교 1개, 4차년에 중학교 1개, 5차년에 고등학교 1개, 직업훈련시설 등 매년 1개 학교를 신축할 계획”이라며, “도서관 및 식수 위생 시설 지원, 직업 훈련 시설 지원, 아동 교육에 대한 인식 개선 등의 활동을 통해 안전하고, 아동 친화적인 교육환경을 만들겠다”고 밝혔다. 양측은 이번 후원금 전달식으로 착공식을 대신하나, 2022년 12월 완공식은 현지에서 임직원 봉사와 함께할 것을 기약하였다.

㈜아이젠파마코리아는 유럽에서 난임 치료 의약품을 수입하여 보급하는 난임 치료제 전문기업으로 기업 3대가치 중 하나인 ‘Society’s Happiness’를 실현하기 위해 이와 같은 기부와 나눔을 지속 실천, 확대해 나가겠다고 말했다.

